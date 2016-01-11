به گزارش خبرگزاری مهر، علی قمصری آهنگساز و نوازنده تار پس از سه اجرای متوالی ارکستر «موج نو» درباره حاشیه هایی که پیرامون مجوز کنسرت های این مجموعه وجود داشت توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به بیان این اظهارات بعد از برگزاری کنسرت ارکستر «موج نو» گفت: دلیل اینكه ترجیح دادم تا پیش از اجراى موج نو حرفی نزنم، ترس از لغو مجوز این كنسرت نبود بلکه ترجیح دادم تا مخاطبان هوشمند موسیقی ایرانی ابتدا با بار كیفى اركستر و نتیجه‌ ممارست‌هاى بی وقفه جوانانی كه با دقت انتخاب شده‌اند، مواجه شوند و سپس با عنوان کردن یك حقیقت تلخ باعث تعجب و یا خنده در آن‌ها شوم. كارشناسان شوراى موسیقى كه بیشتر آنها مسئولان خانه موسیقى هستند با اعطای درجه‌ كیفى نازل به اركستر موج نو تلاش كردند تا مانع اجراى اركستر در تالار وحدت شوند.

وی افزود: زمانى كه امضاى من پاى نامه‌ انتقادى از خانه‌ موسیقى درج شده بود به اینكه در سایتشان من و بیش از ١٠٠ هنرمند دیگر را «هنرجو» خوانده بودند، واكنشى نشان ندادم. اما برایم مایه تعجب بود كه اجرای اركسترى با حضور ٧٠ نوازنده‌ شایسته كه هركدام از نقاط مختلف کشور، در تمرین ها حاضر شده‌اند و قابلیت‌هایشان را در كنسرت دیدید، در كنار من، محمد معتمدى و یك شوراى فنى كه جزو نواندیش ترین هنرمندان امروز هستند، با این قضاوت مضحک قرار بود لغو شود. آن هم به جهت کینه توزى كسانى كه با عنوان «هنرمند» مثلا قرار است پشتیبان موسیقى باشند. جالب است كه سرپرست دفتر موسیقى با علم بر دلیل غیر هنرى راى منفى شوراى موسیقى - یا شاید بهتر است بگوییم، مسئولان خانه موسیقى با اعلام اینكه «اگر این اركستر شانیت اجرا در وحدت را ندارد پس وحدت جاى چه كسانى است؟» مهر تایید را بر اجراى ما زدند.

قمصری تصریح کرد: شاید حدس زدن اینكه ریشه‌ این تقلاهاى كم مایه براى بازدارى از حركت رو به رشد هنرمندانى كه تلاششان حفظ آزادگى است، چیست كار سختى نباشد. من هم با تعدد تجربه‌ اجرایى خود شیوه‌ برخورد با صلابت با این بى مهری را یاد گرفته‌ام. بله، گذشت دورانی که كه شش ماه دنبال دلیل عدم دریافت مجوز یك آلبوم مى گشتم و در نهایت متوجه مى شدم كه یك به اصطلاح استاد كه سازش هم با من یكى است، به عنوان «كارشناس دفتر موسیقى»، با جمله «جز صداهایى مبهم چیزى نمى شنوم» كه در پرونده درج كرده مانع دریافت مجوز شده است. بیش از موهاى سرم تجربیات ناخوشایند داشته ام. همین مرا به «علی قمصرى» امروز تبدیل كرده كه دیگر بازیچه لابى گرى‌ها و كوته نظرى‌هاى امثال سردمداران خانه موسیقى نشوم.

کنسرت «موج نو» دیشب در تالار وحدت و یکشنبه ۲۰ دی در تالار رودکی روی صحنه رفت.