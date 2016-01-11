به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح امروز در حاشیه مراسم سالگرد تاسیس پژوهشگاه علوم انسانی در جمع خبرنگاران، گفت: استقلال دانشگاه‌ها در قانون مصوبه هیات امنای دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده و این موضوع به صورت احکام دائمی برنامه ششم و آمایش آموزش عالی دیده شده است.

وی بیان داشت: موردی مبنی بر عدم استقلال دانشگاه‌ها نداریم و نخواهیم داشت.

وزیر علوم در خصوص اختیارات دانشگاه‌ها در زمینه جذب بورسیه‌ها نیز گفت: این اختیار به دانشگاه‌ها واگذار شده و نقش وزارت علوم، مدیریت، نظارت و ارائه برنامه راهبردی است.

فرهادی به موضوع بدهی دانشگاه‌ها به شهرداری‌ها نیز اشاره کرد و افزود: تعاملاتی با شهرداری انجام دادیم که بدهی دانشگاه‌ها به این مراکز پرداخت شود.

وی در خصوص بودجه پژوهشی نیز گفت: نمی‌توان بودجه پژوهشی را برای دیگر ردیف‌ها هزینه کرد بلکه اعتبارات تحقیقاتی باید برای تحقیق و پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر علوم بیان داشت: در مجموع باید بودجه پژوهشی کشور افزایش یابد و امیدواریم در برنامه ششم توسعه این امر محقق شود. تا پایان برنامه ششم توسعه باید سه درصد تولید ناخالص ملی کشور به بودجه پژوهشی اختصاص یابد.

وی به موضوع تقویت زیرساخت‌های تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در این زمینه بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده که تاکنون بخشی از این بودجه‌ به دانشگاه‌ها اختصاص داده شده است و امیدواریم مابقی آن نیز تا پایان امسال محقق شود.

فرهادی با اشاره به تفاهمنامه‌های میان وزارت علوم و دیگر وزارتخانه‌ها، گفت: در حال حاضر با وزارتخانه‌های صنعت، نیرو، نفت و دفاع تفاهمنامه‌های خوبی منعقد کرده‌ایم که بر اساس این تفاهمنامه‌ها، زمینه‌ فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت نفت با ۱۲ دانشگاه و پژوهشگاه کشور، تفاهمنامه همکاری منعقد کرده که برای این تفاهمنامه‌ها بودجه‌ای بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

وزیر علوم با اشاره به وضعیت علوم انسانی در کشور گفت: علوم انسانی مبنا و زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه و پایدار کشورهاست و ما باید موضوع استفاده از این علم و تبدیل آن به ثروت را مورد نظر قرار دهیم.

فرهادی تاکید کرد: علوم انسانی مهمترین نقش را در تفکر انتقادی دارد و این تفکر نشانه توسعه‌یافتگی کشورها به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: علوم انسانی در ایران طی دهه‌های گذشته با توسعه کمی همراه بوده اما نتوانسته نقش خود را در جامعه به خوبی ایفا کند که این امر به دلیل پراکندگی اعتبارات و فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع بوده است.

وزیر علوم عنوان کرد: در این وزارتخانه شورای توسعه پژوهش‌های علوم انسانی برای برنامه‌‌ریزی، مدل‌سازی و ورود فناوری‌ها به این علم تشکیل شده که امیدواریم این شورا نقش بسزایی در حوزه پژوهش علوم انسانی داشته باشد.

فرهادی تاکید کرد: سیاست این وزارتخانه، تقویت دانشگاه‌ها و هدایت آنها به سمت حل مشکلات کشور است و از پژوهشگاه‌ها بخصوص پژوهشگاه علوم انسانی انتظار داریم در این زمینه تلاش کند.

وزیر علوم با بیان اینکه تولیدات بین‌المللی ایران در زمینه علوم انسانی بسیار کم است، گفت: هزار و ۱۲۰ نشریه علمی کشور وجود دارد که ۶۳۰ نشریه مربوط به حوزه علوم انسانی است اما از این تعداد تنها دو نشریه به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

فرهادی عنوان کرد: برنامه وزارت علوم، توسعه نشریات بین‌المللی حوزه علوم انسانی با شاخص‌های بین‌المللی است که در این زمینه از این نوع نشریات حمایت مالی انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۶ مرکز رشد علوم انسانی و هنر در کشور راه‌اندازی شده‌اند که این مراکز در شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد و قم فعال هستند.