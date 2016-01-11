چهره واقعی و خدمات جمهوری اسلامی ایران به خوبی معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف ظهر دوشنبه در همایش بسیج و رسانه افزود: رسانه‌ یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم هستند و جایگاه حساسی دارند.

وی بابیان اینکه رسانه‌ها باید مؤلفه هایی را در کار خود رعایت کنند، اظهار کرد: توجه به این مؤلفه ها موفقیت در رسانه‌ها را تقویت می‌کند.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر لزوم توسعه اطلاع‌رسانی در زمینه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: دشمن در زمینه اطلاع‌رسانی گام‌های زیادی برداشته و باید ما نیز در زمینه توسعه اطلاع‌رسانی فعالانه در صحنه حضور داشته باشیم.

سردار شریف افزود: در حوزه انتقال پیام دچار مشکل هستیم و دشمن در این حوزه توفیق زیادی داشته است. ما نتوانستیم با استفاده از فرصت فضای مجازی، چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران را خوب منعکس کنیم.

وی ادامه داد: وجود مشکل در حوزه انتقال پیام باعث شده تا دشمن در حوزه رسانه‌ای یک چهره غیرواقعی و تصویر مجازی از جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد که بخش عمده‌ای از این مسئله محصول عملکرد ضعیف ما است.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در طول ۳۷ سال گذشته ایران در تحریم بوده است ولی بااین‌حال کشورمان در مقابل استکبار کم نیاورد و همیشه در حوزه‌های مختلف حرف اول را زده است.

سردار شریف افزود: دشمن در تمام مقتضیات زمانی درصدد فتنه‌انگیزی برعلیه ایران بوده ولی هرگز موفق نشده چرا که این کشور دانشمندانی چون شهید مجید شهریاری دارد.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: گوش‌های زیادی برای شنیدن پیام انقلاب در سراسر جهان وجود دارد که دلیل این امر سازگاری محتوای فرهنگ دینی انقلاب اسلامی ایران با فطرت انسان‌ها است چون از مفاهیم والای اسلامی است.

سردار شریف تصریح کرد: معیار ما دوستی با انقلاب است و ما دو طیف داریم طیفی که مردم دوستدار انقلاب هستند و طیف دیگری که نسبتی با انقلاب ندارند و تعداد آنها بسیار محدود است.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز همانند گذشته جوانان با حضور خود در عرصه علمی استقلال و اقتدار ایران را به جهانیان ثابت کردند.