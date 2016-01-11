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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خبر داد:

بازنگری طرح جامع کلان‌شهر همدان تصویب شد

بازنگری طرح جامع کلان‌شهر همدان تصویب شد

همدان - سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان گفت: بازنگری طرح جامع کلان‌شهر همدان با پیگیری‌های صورت گرفته در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان در جمع خبرنگاران افزود: طرح جامع کلان‌شهر همدان مقدمه‌ای برای طرح تفضیلی جدید است که چشم‌انداز آینده شهر را مشخص خواهد کرد.

گردان اضافه کرد: با توجه به مغایرت برخی از معابر شهر با طرح تفضیلی با تلاش معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان این مغایرت‌ها در واحدهای شهرسازی شناسایی شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان از انجام گذر بندی در بسیاری از نقاط شهر بر اساس پروانه‌های صادره و حقوق مکتسبه خبر داد و گفت: بسیاری از مشکلات این معابر در کمیسیون ماده ۵ حل‌شده است.

گردان از تصویب احداث باغ رستوران و مجتمع گردشگری قانونی در جاده حیدره خبر داد و گفت: ساخت این مجتمع گردشگری در مساحتی حدود ۱۲ هزار مترمربع و با زیربنای دو هزار و ۵۰۰ مترمربع در کارگروه زیربنایی مصوب شد.

کد مطلب 3022262

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