به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان در جمع خبرنگاران افزود: طرح جامع کلان‌شهر همدان مقدمه‌ای برای طرح تفضیلی جدید است که چشم‌انداز آینده شهر را مشخص خواهد کرد.

گردان اضافه کرد: با توجه به مغایرت برخی از معابر شهر با طرح تفضیلی با تلاش معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان این مغایرت‌ها در واحدهای شهرسازی شناسایی شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان از انجام گذر بندی در بسیاری از نقاط شهر بر اساس پروانه‌های صادره و حقوق مکتسبه خبر داد و گفت: بسیاری از مشکلات این معابر در کمیسیون ماده ۵ حل‌شده است.

گردان از تصویب احداث باغ رستوران و مجتمع گردشگری قانونی در جاده حیدره خبر داد و گفت: ساخت این مجتمع گردشگری در مساحتی حدود ۱۲ هزار مترمربع و با زیربنای دو هزار و ۵۰۰ مترمربع در کارگروه زیربنایی مصوب شد.