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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۳

رئیس ستاد اقامه نماز کرمانشاه:

نماز جوهر دین است/نتیجه توجه به نماز باید درجامعه سالم نمایان شود

نماز جوهر دین است/نتیجه توجه به نماز باید درجامعه سالم نمایان شود

کرمانشاه- رئیس ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه نماز را جوهر دین دانست و گفت: اثرگذاری و نتیجه توجه به امر نماز باید در جامعه سالم و به دور از رذایل اخلاقی نمایان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در اجلاس نماز که پیش از ظهر امروز دوشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم نسخه نجات بخش بشریت است و در این کتاب آسمانی نماز به عنوان نسخه نجات بخشی تاکید شده است.

وی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران(ره) را الگوی دینداری برای همه جوامع مسلمان عنوان و اظهار کرد: امام خمینی(ره) در همه شئون زندگانی خود به ذکر توجه داشتند و به آن به عنوان امری مهم در تربیت نفس آدمی توجه داشتند.

آیت الله علما در ادامه بیان کرد: فلسفه قیام عاشورا و شهادت امام حسین(ره) توجه به نماز و اقامه این فریضه است و نیل به مقام خلیفةاللهی حاصل نمی‌شود مگر با توجه به امر نماز و اولویت قرار دادن این فریضه.

وی بیان کرد: بزرگان دین اسلام همچون مالک اشتر، ابوذر و سلمان فارسی  نماز را به عنوان جوهر دین پنداشته و به آن پایند بودند و لذا فراگیرشدن و همگانی شدن توجه به امر نماز در جامعه نمودی از جوهر دین است و مانع از بروز مفاسد اخلاقی در جامعه می‌شود.

آیت الله علما الهی شدن و خدایی شدن بشر را نتیجه توجه به امر نماز دانست و گفت: اقامه نماز و توجه به این مهم باید به گونه‌ای باشد که جامعه از منکرات محفوظ بماند و در حقیقت اثرگذاری معنویت در جامعه را شاهد باشیم همچنانکه امام خمینی(ره) در اطاعت از دین الهی به اعلا رسیدند.

کد مطلب 3022263

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