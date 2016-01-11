نماز جوهر دین است/نتیجه توجه به نماز باید درجامعه سالم نمایان شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در اجلاس نماز که پیش از ظهر امروز دوشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم نسخه نجات بخش بشریت است و در این کتاب آسمانی نماز به عنوان نسخه نجات بخشی تاکید شده است.

وی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران(ره) را الگوی دینداری برای همه جوامع مسلمان عنوان و اظهار کرد: امام خمینی(ره) در همه شئون زندگانی خود به ذکر توجه داشتند و به آن به عنوان امری مهم در تربیت نفس آدمی توجه داشتند.

آیت الله علما در ادامه بیان کرد: فلسفه قیام عاشورا و شهادت امام حسین(ره) توجه به نماز و اقامه این فریضه است و نیل به مقام خلیفةاللهی حاصل نمی‌شود مگر با توجه به امر نماز و اولویت قرار دادن این فریضه.

وی بیان کرد: بزرگان دین اسلام همچون مالک اشتر، ابوذر و سلمان فارسی نماز را به عنوان جوهر دین پنداشته و به آن پایند بودند و لذا فراگیرشدن و همگانی شدن توجه به امر نماز در جامعه نمودی از جوهر دین است و مانع از بروز مفاسد اخلاقی در جامعه می‌شود.

آیت الله علما الهی شدن و خدایی شدن بشر را نتیجه توجه به امر نماز دانست و گفت: اقامه نماز و توجه به این مهم باید به گونه‌ای باشد که جامعه از منکرات محفوظ بماند و در حقیقت اثرگذاری معنویت در جامعه را شاهد باشیم همچنانکه امام خمینی(ره) در اطاعت از دین الهی به اعلا رسیدند.