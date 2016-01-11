امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت علوم و مجمع جهانی شهر اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجمع جهانی شهر اسلامی توسط وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و مسعود نصرتی رئیس مجمع جهانی شهر اسلامی به امضاء رسید.

هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناورانه برای توسعه پایدار شهرهای اسلامی است و توسعه فعالیت‌های دانشی فناورانه و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وهمسو سازی پژوهش‌ها و آموزش‌های دانشگاهی به سمت پاسخگویی به نیازهای علمی مجمع جهانی شهر اسلامی، زمینه اصلی فعالیت طرفین در این تفاهم نامه است.

براساس این تفاهم‌نامه، مجمع جهانی شهر اسلامی نیازهای آموزشی و فناورانه خود را استخراج و در قالب پروژه تحقیقاتی یا پایان نامه در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم قرار می دهد و از توان علمی و فنی دانشگاه‌ها در تدوین اطلس جهانی شهرهای اسلامی، تدوین برنامه توسعه و احیای شهرهای پایدار و سازگار با محیط زیست و تدوین نقشه راه در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی استفاده می کند.

وزارت علوم نیز بر اساس این تفاهم نامه متعهد است که سیاست‌ها و تدابیر لازم را برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در راستای پاسخ به نیازمندی‌های علمی مجمع جهانی شهر اسلامی فراهم کند و در خصوص دعوت از استادان برجسته داخلی و خارجی در راستای اهداف علمی با این مجمع همکاری کند.

همچنین اعطای بورس تحصیلی خارجی و فرصت های مطالعاتی براساس نیازمندی‌های مجمع جهانی شهر اسلامی در صورت تامین هزینه از سوی آن مجمع و همکاری در برگزاری همایش های علمی و دوره‌های آموزشی از دیگر تعهدات وزارت علوم در این تفاهم نامه سه ساله است.

گفتنی است اولین اجلاس جهانی شهر اسلامی در راستای جایگاه و اهمیت توجه به معیارهای سکونت، مفهوم توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی و زیست در کتاب آسمانی دین مبین اسلام و ضرورت شناسایی و کاربردی کردن این مفاهیم در فرایند کالبدی توسعه شهری، در شهریورماه ۱۳۹۲ با حضور ۲۷ کشور جهان در قزوین تشکیل شد و دبیر خانه دایمی این مجمع نیز در این شهر قرار دارد.