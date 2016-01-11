نگاه بخش خصوصی به فرصت های موجود در گلستان نیازمند تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد فرهنگ، هنر و ورزش که در اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد، خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: ادبیات خود را از نالیدن درباره مشکلات و کمبود امکانات به سمت توجه به ظرفیت های موجود استان تغییر دهید و بدانید که با گریه و زاری گرهی از مشکلات حل نمی شود.

مرگدری درباره اقدامات دولت یازدهم بیان کرد: دولت تدبیر و امید در طول سال های گذشته تلاش کرده است ابتدا وضع موجود را حفظ و تورم را کنترل کند و در ادامه زمینه را برای رشد و رونق اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: رشد و رونق اقتصادی نیازمند حضور آحاد جامعه و بخش خصوصی است و رئیس جمهور در جلسات مختلف نسبت به این موضوع تاکید داشته است.

وی به سایر اقدامات دولت اشاره و بیان کرد: تنش زدایی در عرصه بین المللی، شناسایی موانع فضای کسب و کار، خروج از رکود و فراهم کردن زمینه حضور بخش های غیردولتی در حوزه اقتصادی از جمله برنامه های دولت یازدهم بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان درباره سیاست خارجی دولت اظهار کرد: دوماه پیش در وزارت کشور جلسه ای برگزار و در پایان ۱۷ ماده مصوب شد که با تحقق این مواد، تمام مشکلات مراودات با کشورهای منطقه برطرف می شود.

مرگدری درباره پروژه تله کابین مرکز استان گفت: موضوع تله کابین گرگان از سال ۸۳ مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده که نیازمند پیگیری جدی از سوی شهرداری و شورای شهرستان گرگان است.

وی تاکید کرد: شما فعالان اقتصادی باید نگاه خود را به سمت فرصت های استان معطوف کنید که یکی از این موارد حوزه گردشگری و طبیعت گردی استان است.