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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

سرلشگر صفوی:

رژیم‌صهیونیستی بدنبال ایجاد تنش بین آل‌سعود و ایران است

رژیم‌صهیونیستی بدنبال ایجاد تنش بین آل‌سعود و ایران است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: سیاست‌های آل‌سعود تحت تاثیر رژیم صهیونیستی است و این رژیم به دنبال تنش میان آل‌سعود و ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سید یحی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار اصغر فولادگر با اشاره به راهبرد و سیاست های عربستان سعودی در منطقه گفت: سیاست‌های آل سعود تحت تاثیر رژیم صهیونیستی است و آنچه مسلم است رژیم صهیونیستی بیشتر از آمریکا بدنبال آن است که منطقه را با نا امنی و نا آرامی به آشوب و هرج و مرج بکشاند.

وی افزود: اینکه آل سعود نه تنها در سوریه و عراق، بلکه مردم مظلوم یمن را مدت‌هاست به خاک و خون کشانده، بدون تردید این سیاست، سیاست رژیم صهیونیستی و تحت تاثیر صهیونیست‌ها است و بایستی مراقب تاثیرات رژیم صهیونیستی برآل سعود بود.

صفوی ادامه داد: امیدواریم مسلمانان و کشورهای منطقه هشیار و بیدار باشند.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: رژیم صهیونیستی بدنبال ایجاد تنش بین آل سعود و ایران است و این موضوع، هوشیاری مسئولین سیاسی کشور را می طلبد، چرا که نا امنی ها به نفع صهیونیست ها و آمریکائی ها تمام خواهد شد.

کد مطلب 3022285

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