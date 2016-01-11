  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

استاندار ایلام:

کاهش بیکاری در ایلام نیازمند توسعه رشته های فنی است

کاهش بیکاری در ایلام نیازمند توسعه رشته های فنی است

ایلام - استاندار ایلام بر ضرورت توسعه رشته های فنی و حرفه ای برای کاهش بیکاری در استان تاکید کرد و گفت: خوشخبتانه در این زمینه ظرفیت های خوبی برای آموزش فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر دوشنبه در نشست شورای مهارت استان ایلام در محل استانداری اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ای میان دستگاه های اجرایی، سازمان فنی و حرفه ای و بانک ها برای تکمیل زنجیره آموزشی در این استان ضروری است.

وی بیان داشت: یکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و ماهر است و آموزش ها باید هدفمند و اثر گذار باشد و در این خصوص از ظرفیت بخش خصوصی و بها دادن به آموزشگاه های آزاد و بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی می توان بهره برد.

مروارید تصریح کرد: بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه استان ایلام به نسبت جمعیت رتبه اول تعداد فضای آموزشی فنی و حرفه ای در کشور را دارد.

وی در خاتمه عنوان کرد: برای ایجاد تولید و رونق اقتصاد نیازمندیم در حوزه آموزش کاربردی مطالعات علمی انجام شود و بر اساس نیاز سنجی ها این آموزش ها توسعه پیدا کند.

کد مطلب 3022290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها