کاهش بیکاری در ایلام نیازمند توسعه رشته های فنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر دوشنبه در نشست شورای مهارت استان ایلام در محل استانداری اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ای میان دستگاه های اجرایی، سازمان فنی و حرفه ای و بانک ها برای تکمیل زنجیره آموزشی در این استان ضروری است.

وی بیان داشت: یکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و ماهر است و آموزش ها باید هدفمند و اثر گذار باشد و در این خصوص از ظرفیت بخش خصوصی و بها دادن به آموزشگاه های آزاد و بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی می توان بهره برد.

مروارید تصریح کرد: بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه استان ایلام به نسبت جمعیت رتبه اول تعداد فضای آموزشی فنی و حرفه ای در کشور را دارد.

وی در خاتمه عنوان کرد: برای ایجاد تولید و رونق اقتصاد نیازمندیم در حوزه آموزش کاربردی مطالعات علمی انجام شود و بر اساس نیاز سنجی ها این آموزش ها توسعه پیدا کند.