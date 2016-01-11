به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور دبیر فدراسیون ورزش های رزمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و جمعی از قهرمانان و فعالان رزمی استان البرز به انجام رسید.

دبیر فدراسیون ورزش های رزمی در این نشست، گفت: حرکت استان البرز به سمت ایجاد و راه اندازی یک فضای تخصصی برای ورزش های رزمی ضروری است.

سیدعلی رشیدی افزود: با توجه به حجم فعالیت های استان البرز و تعدد سبک ها در این استان باید در یک همکاری مشترک میان مسئولان استان زمینه ایجاد خانه ورزش های رزمی فراهم شود.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت درآمدهای پایدار یک ضرورت برای هیئت های استانی است گفت: جذب حامیان مالی و کمک گرفتن از صاحبان کالا و خدمات باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد و در این بخش بانوان هم باید سهمی ویژه داشته باشند.

دبیر فدراسیون ورزش های رزمی از اجرای طرح صدور کارت عضویت برای فعالان رزمی در کشور خبرداد و گفت: در این طرح بخشی از درآمد حاصله از حق عضویت ها به استان ها تعلق خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: حرکت به سمت استعدادیابی و ایجاد پشتوانه برای تیم های منتخب استان خواسته فدراسیون از هیئت های استانی است و می تواند دایره مخاطبان ورزش های رزمی را وسیع تر کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز نیز برگزاری مجامع سالانه با حضور فعالان رشته های مختلف را یک اتفاق مهم عنوان کرد و گفت: کسانی که در عضویت مجامع هستند این وظیفه را دارند تا عملکرد هیئت ها را بررسی کرده و اگر اشکال وایرادی می بینند عنوان کنند.

اختصاص زمین لازم برای احداث خانه ورزش های رزمی

رضا گل محمدی افزود: تعدد سبک ها ورشته ها در ورزش های رزمی یک ظرفیت بزرگ است که اگر خوب مدیریت نشود میتواند تهدیدی جدی برای انسجام این هیئت ورزشی در البرز باشد.

گل محمدی از اختصاص زمین لازم برای احداث مجموعه ورزشی تخصصی برای ورزش های رزمی استان خبرداد و گفت: در منطقه کلاک کرج فضایی را در نظر گرفته ایم تا ۵ هیئت ورزشی کونگ فو، رزمی، کاراته، تکواندو و ووشو اقدام به احداث خانه های تخصصی برای ورزش های خود کنند و فدراسیون ها باید در محقق شدن این برنامه به یاری استان البرز بیایند.

وی خواستار حمایت بیشتر فدراسیون از هیئت ورزش های رزمی البرز شد و گفت: به نسبت سال قبل کمک های مالی اداره کل ورزش استان به این هیئت ۵ برابر شده است با این حال مبالغ پرداختی بخش ناچیزی از نیازهای این ورزش را تامین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین مجمع ضمن بررسی بیلان مالی هیئت ورزش های رزمی استان البرز در خصوص برنامه های سال آینده بحث و تبادل نظر شد.