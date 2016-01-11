همایش های ویژه جوانان و بانوان در دهه فجر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح دوشنبه در جمع اعضا ستاد دهه فجر استان کرمان اظهار کرد: دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان دستاوردها و خدمات صورت گرفته در نظام است.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی در برگزاری جشن های دهه فجر تاکید و تصریح کرد: باید در این حوزه نگاهی ویژه به جوانان داشته باشیم.

استاندار کرمان خواستار نوآوری و خلاقیت در برنامه های دهه فجر شد و گفت: باید در این ایام همایش هایی ویژه بانوان و جوانان برگزار شود.

رزم حسینی خواستار برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر شد و افزود: مردم همواره در همه صحنه ها پشتوانه نظام و انقلاب بوده و همین امر باعث موفقیت نظام شده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات نیز گفت: مسئولان دستگاه های دولتی و دست اندرکاران برگزاری برنامه های دهه فجر باید از جانبداری سیاسی پرهیز کرده و کاملا بی طرف باشند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: ممکن است برخی گروه های سیاسی و داوطلبان انتخابات بخواهند از فرصت برنامه های دهه فجر استفاده کنند که نباید چنین شود و بی طرفی در برنامه های دهه فجر باید رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی متعلق به همه مردم است، یادآور شد: باید با رفتار صحیح و رعایت قانون زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم آوریم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران، آن را از دیگر انقلاب ها متمایز می کند، افزود: پایه و اسلام شکل گیری انقلاب، اسلام است.

وی خواستار اطلاع رسانی دقیق در خصوص خدمات صورت گرفته در نظام شد و گفت: در این خصوص می توان از ظرفیت رسانه ها و شبکه های مجازی بهره برد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان از بهره برداری از پروژه های متعدد در این ایام خبر داد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت موزه ها و مساجد تاریخ و اسناد انقلاب اسلامی را در معرض دید عموم قرار دهیم.