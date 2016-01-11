جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۵۱ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۷۱۲ تومان، هر یورو را ۴۰۵۸ تومان، هر پوند را ۵۴۲۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۰ تومان و درهم امارات را ۱۰۱۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)