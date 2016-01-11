خبرآنلاین نوشت: بحران تازه در سینما و تلویزیون ایران؟ شاید می‌بایست این پرسش را مسئولان رسانه ملی از خودشان بپرسند. بحرانی که با کوچ عده ای از کارگردان ها،بازیگران و عوامل فنی ساخت فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی شروع شده و معلوم نیست چه سرانجامی پیدا می کند.



سینما و تلویزیون ایران در ظاهر ماجرا هیچ واکنشی به این اتفاق نشان نمی‌دهد که چرا فلان کارگردان موفق تلویزیون سر از شبکه پرببیننده ماهواره‌ای - که رقیب سیما به حساب می‌آید- در آورده اما این ماجرا حتما نگاه‌هایی را متوجه آنها خواهد کرد.



شبکه ماهواره ای جم که طی سال های اخیر با پخش سریال های متعدد و طولانی ترکیه‌ای مخاطب بسیاری جلب کرده و از سال گذشته با تعدد زیر شاخه هایش گسترش پیدا کرده، بعد از رویکرد پخش سریال‌های پربیننده ترکیه ای حالا از راه دیگری دنبال بالا بردن مخاطبان خود در داخل ایران است.

جم تی وی که به نوعی یکی از مهمترین رقبای تلویزیون ایران طی چند سال اخیر بوده هرگز دوست ندارد در این رقابت بزرگ کم بیاورد و بعد از تعدد کانال های خود و پخش برنامه های مخصوص کودکان، فیلم های کلاسیک سینما و شبکه های مخصوص سبک زندگی، سریال، ورزش و موسیقی و البته جلب مخاطبان کرد و آذری زبان حالا قصد ارائه سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی را دارد که ظاهرا خودش تولید کرده است. مجموعه هایی که با تعدادی بازیگر سرشناس یا نسبتا آشنای ایرانی و ترکیه‌ای و حتی برخی دوبلورهای این شبکه ساخته و به زودی روی آنتن خواهند رفت.

جم تی وی مدت‌هاست با تبلیغات فراوان مخاطبانش را منتظر نگه داشته تا سریال‌های ایرانی شبه ترکیه‌ای و محصولات جدید این شبکه را که قرار است در کنار سریال‌های دیگرش هوادار پیدا کرده بودند پای ماهواره بکشاند اما نکته ماجرا اینجاست که به نظر می‌رسد تنها فاکتور جذابیت سریال‌های تازه شبکه جم نه داستان‌ها و کیفیت فنی بالایشان بلکه بهره بردن از بازیگران ایرانی‌ست که تا چندی پیش در سینما و تلویزیون داخل حضور داشتند و مهاجرت‌شان حسابی سر و صدا کرده است.

هر چند بیشتر این چهره‌ها در تمام سال‌های اخیر بازیگرانی نه چندان مشهور، کم کار و ناشناخته در داخل ایران به حساب می‌آمدند اما حالا با حضور در جم تی وی و بازی در سریال‌هایی که بعضا از عوامل فنی کوچ کرده به خارج سود می برد شهرتی به هم زده‌اند تا جایی که برخی مخاطبان جم مشتاقانه منتظر شروع پخش این سریال ها هستند.

صدف طاهریان،چکامه چمن ماه، مانی کسرائیان، رابعه اسکویی و حالا مهدی مظلومی؛ این چند نام طی دو هفته اخیر بارهاو بارها در گوگل جستجو شده اند تا مردم یادشان بیاید ستارههای سریال‌های تازه جم تی وی را قبلا کجا و در کدام کارهای سینمایی و تلویزیونی دیده اند. جواب‌ها البته برای بیشتر مخاطبان تکراری است و شاید به غیر از عده‌ای مخاطب حرفه‌ای سینما و تلویزیون بیشتر مردم آنها را نشناسند یا حتی به خاطر نیاورند.

مهدی مظلومی

«منو تنها نذار» عنوان سریالی است که نه به خاطر بازیگران ایرانی کوچ کرده‌اش بلکه به دلیل حضور یک کارگردان نام آشنا در راس کار مورد توجه قرار گرفته است. مهدی مظلومی که سال‌هاست برای تلویزیون سریال می‌سازد و کارهای موفقی مثل «کمربندها را ببندید»، «زندگی به شرط خنده» و مجموعه تازه ای مثل «سیگنال موجود است» را در شبکه نمایش خانگی دارد حالا با ساخت این سریال مورد توجه قرار گرفته و البته حساسیت‌هایی را به طرف خود جلب کرده است. البته مظلومی می‌گوید این سریال را دوبی ساخته و به یک تهیه کننده بین المللی واگذار کرده است.در واقع او مستقیما برای جم تی وی کار نکرده و تهیه کننده سریال مظلومی را به 14 کشور پخش خواهد کرد اما حاشیه‌های این کار باعث شده مظلومی از عوامل جم تی وی بخواهد از قسمت دوم نام او را از تیتراژ در بیاورند.

با این حال او به تازگی تصویری از خود سر صحنه پروژه‌ای نامشخص در صفحه شخصی‌اش در فیس‌بوک منتشر کرده است. در این عکس مهدی مظلومی در کنار ریل تراولینگ در کنار بازیگری دیده می‌شود که بی‌شک چکامه چمن‌ماه است. حالا مشخص نیست که این سریال همان مجموعه‌ای است که با نام «آبی عشق» وعده پخش به‌زودی آن از شبکه Gem در ماه‌های اخیر داده می‌شود یا این شبکه در حال ساخت مجموعه‌ای جدید است.

صدف طاهریان

همین حالا «عصر یخبندان» را در شبکه نمایش خانگی دارد، با خروجش از ایران و انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایی از خود در شبکه‌های اجتماعی حسابی جنجال آفرید. او که به دبی سفر کرده بود به شبکه جم پیوست و درباره وضعیت سینمای ایران و فساد در آن سخنان تند و عجیبی گفت. سخنانی که بعدها از سوی شخصیت‌های مختلف در سینما رد شد.

مانی کسرائیان، چکامه چمن‌ماه و دیگران

مانی کسرائیان همان جوان کم حرف سریال «در شهر» حالا قرار است با چکامه چمن‌ماه دیگر بازیگری که به شبکه جم پیوسته است در دو سریال همبازی شود. سریال‌هایی که تبلیغاتش لحظه به لحظه از شبکه‌های مختلف جم پخش می‌شود و حتی گفته شده عوامل کوچ کرده دیگری هم در آن حضور دارند. از رابعه اسکویی گرفته که همین چند روز پیش خبر مهاجرتش در رسانه‌ها منتشر شد تا بهمن مفید دیگر بازیگر شناخته شده سینمای قبل از انقلاب که یکی دیگر از بازیگران این مجموعه‌هاست و زمزمه‌های مهاجرتش از ایران برای حضور در سریال‌های این شبکه به گوش می‌خورد.

به غیر از اینها ظاهرا عواملی مثل صدا بردار ، تدوینگر، فیلمبردار و ... هم از ایران کوچ کرده و در ساخت این سریال‌ها سهیم هستند تا رقابت بین جم تی وی ور سانه ملی ایران وارد فاز تازه ای شود .جنگی که نتیجه‌اش هر چه باشد از همین حالا پرسش های زیادی را روبروی مسوولان سیما قرارداده که چرا نیروهای کارآمدی مثل مظلومی را به این راحتی از دست داده؟ چطور سازمان عریض و طویلی مثل صدا و سیما با این همه سابقه و بودجه گزافی که تبلیغات بخش مهمی از آن را تامین می کند، قادر به پرداخت دستمزد یا ایجاد زمینه کاری این عوامل در داخل کشور را ندارد ؟

شاید بحران کوچ تلویزیونی‌ها به خارج از ایران از سوی مسوولان سیما جدی گرفته نشود اما اگر این کوچ ابعاد گسترده‌تری پیدا کند و به جای چهره‌های بیکار یا کمتر شناخته شده سینمای ایران، شاهد کوچ چهره‌های شناخته‌شده‌تری باشیم، آن وقت دیگر واکنش نشان دادن کمی دیر است. باید منتظر ماند و دید که مسئولان رسانه ملی چه اقدامی خواهند کرد یا اگر همچنان خیال دارند به سکوت خود ادامه دهند، برای این سکوت و بی‌عملی در نهایت چه توجیهاتی در آستین خواهند داشت.