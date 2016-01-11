اثربخشی پتانسیل بالقوه سربازان ضامن امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، امیر سرتیپ محمدحسن باقری به اتفاق هیئت همراه ضمن بازدید از نحوه رسیدگی به معیشت سربازان در هرمزگان با قدردانی از تلاش های کارکنان انتظامی در تامین نظم و امنیت، اظهار داشت: سربازان امانتهایی در دست ما هستند که باید با تربیت و آموزش درست، آنان را برای پذیرش مسئولیتهای آینده در اجتماع آماده کنیم.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به جدیت در آموزش و توانمندسازی بهینه سربازان تصریح کرد: اگر در این محیط، ارزشها و هنجارها به خوبی به سربازان منتقل شود، سرمایههای گرانبهایی در آینده خواهیم داشت.
باقري ادامه داد: باید بتوانیم تدابیر لازم را برای راهبردهای ترسیم شده آینده هموار سازیم و با بهرهگیری از آموزههای دینی در بهبود کارایی سربازان بکوشیم.
وي با بیان اینکه اثر بخشی پتانسیل بالقوه سربازان، ضامن امنیت کشور است، بیان داشت: این جوانان، آینده سازان کشور هستند و ما باید قدر این سرمایههای عظیم را بدانیم و با استفاده از دانش علمی و تخصصی سربازان در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی موثر باشیم.
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح هدف از این بازدیدها را ارائه آموزشهای لازم به مدیران و فرماندهان اعلام کرد و افزود: محیطهای سربازی باید مثل دانشگاه باشند و ما با رفتارهای معلم گونه بتوانیم این عزیزان را برای آینده کشور آماده کنیم.
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