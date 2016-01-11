برگزاری جشنواره فرامرزی مطبوعات گامی بلند در توسعه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای سیاستگزاری نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی جدار مرزی ایران و عراق با قدردانی از توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارتقای وضعیت فرهنگی مناطق مرزی، اظهار کرد: از تمامی ظرفیت های استان برای برگزاری مطلوب و شایسته این جشنواره استفاده می کنیم.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره فرامرزی مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان های جدار مرزی ایران و عراق فرصتی ایده آل برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های بخش های مختلف این استان ها است.

کلانتری برگزاری جشنواره را گامی بلند در توسعه مراودات فرهنگی این مناطق دانست و اظهار کرد: باید از این فرصت برای آشنایی و بهره مندی از ظرفیت های دو طرف در راستای تامین منافع و امنیت ملی استفاده کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، ایجاد ارتباط با کشورهای همسایه در زمینه های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی را عامل موثری در تحکیم دوستی و همدلی دانست و افزود: بسیاری از دستاوردهای تمدنی بشر برای نخستین بار در این منطقه ای بدست آمده و به تعبیری مهد تمدن و فرهنگ محسوب می شود.

نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان های مرزی ایران و عراق قرار است به میزبانی ایلام برگزار شود که در این جشنواره استان های ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان از ایران و استان های میسان، واسط، اربیل، سلیمانیه از عراق حضور دارند.

متقاضیان شرکت در جشنواره آثار خود را حداکثر تا پایان دی ماه ١٣٩٤ به سامانه جشنواره های مطبوعاتی به نشانی الکترونیکی www.pressfestival.ir ارسال کنند.