  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان:

۱۱ نشست کتابخوان در هرمزگان برگزار شد

۱۱ نشست کتابخوان در هرمزگان برگزار شد

بندرعباس - مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان گفت: تاکنون ۱۱ نشست کتابخوان در استان هرمزگان برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زینلی تختی پیش از ظهر دوشنبه در سومین نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان با تشکر از حضور فرمانداران و مسئولان در نشست های کتاخوان، اظهار داشت: تاکنون ۱۱ نشست کتابخوان در استان هرمزگان برگزار شده است و معرفی کتاب از سوی فرمانداران در این نشست ها توانسته تا حدي در ميان اقشار مختلف جامعه انگیزه ايجاد كند.

وی همچنین از واگذاری ۱۰ مکان جدید برای ایجاد کتابخانه از سوی دهیاری های استان هرمزگان خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان بیان داشت: پیرو جلسات قبل انجمن کتابخانه های استان و اطلاع رسانی از سوی اداره کل کتابخانه ها به دهیاری ها براي واگذاری فضای بلااستفاده، این اتفاق مهم رخ داد.

در این جلسه مقرر شد از فرماندارانی که در طول سال در مورد ترویج فرهنگ مطالعه مفید و کتابخوانی و برگزاری جلسات انجمن کتابخانه ها موفقیت بیشتری داشته اند، تقدیر و تشکر شود.

کد مطلب 3022309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها