۱۱ نشست کتابخوان در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زینلی تختی پیش از ظهر دوشنبه در سومین نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان با تشکر از حضور فرمانداران و مسئولان در نشست های کتاخوان، اظهار داشت: تاکنون ۱۱ نشست کتابخوان در استان هرمزگان برگزار شده است و معرفی کتاب از سوی فرمانداران در این نشست ها توانسته تا حدي در ميان اقشار مختلف جامعه انگیزه ايجاد كند.

وی همچنین از واگذاری ۱۰ مکان جدید برای ایجاد کتابخانه از سوی دهیاری های استان هرمزگان خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان بیان داشت: پیرو جلسات قبل انجمن کتابخانه های استان و اطلاع رسانی از سوی اداره کل کتابخانه ها به دهیاری ها براي واگذاری فضای بلااستفاده، این اتفاق مهم رخ داد.

در این جلسه مقرر شد از فرماندارانی که در طول سال در مورد ترویج فرهنگ مطالعه مفید و کتابخوانی و برگزاری جلسات انجمن کتابخانه ها موفقیت بیشتری داشته اند، تقدیر و تشکر شود.