پارک بلوط در ایلام ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی ظهر دوشنبه در بازدید از طرح های منابع طبیعی شهر ایلام اظهار داشت: طرح های خوبی در زمینه آبخیزداری، آبخوان داری، حفظ آب و خاک، ایجاد نوار سبز در این استان ایجاد شده که با کمک مردم شتاب بیشتری به خود می گیرد و بازده قابل توجهی نیز خواهند داشت.

وی به ایجاد بوستان جنگلی چغاسبز (پارک بلوط) ایلام اشاره کرد و گفت: در این طرح بزرگ ۶۰ هکتار از اراضی جنگلی چغاسبز به یک بوستان جنگلی با امکانات و رفاهیات کامل تبدیل می شود.

احمدی افزود: عمده طرح های منابع طبیعی استان ایلام بر مدار آبخیزداری و حفاظت آب و خاک قرار دارد که مورد تاکید و اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب است.

وی در خاتمه با بیان اینکه استان ایلام در زمینه طرح های منابع طبیعی جز استان های برتر و نخست کشور است، افزود: ایلام در زمینه تولید نهال، تنوع در کشت از استان های برتر کشور محسوب می شود.