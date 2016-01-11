۸۱۴ زن در پی تصادف در چهارمحال و بختیاری مصدوم شدند

منصور فیروزبخت در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۱۴ زن در پی تصادف و حوادث ترافیکی در چهارمحال و بختیاری مصدوم شده اند، اظهار داشت: این افراد برای انجام معاینات پزشکی از ابتدای سال تا پایان ماه آذر سال جاری به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

وی افزود: احتمال اینکه آمار مجروحیت و مصدومیت زنان در پی تصادف در این استان بیشتر باشد وجود دارد چرا که این آمار، آمار کسانی است به علت مصدومیت در پی حوادث ترافیکی به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند.

فيروزبخت با بیان اینکه طی بررسی های انجام شده، آمار مجروحیت های حوادث ترافیکی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال تا پایان آذرماه در مقایسه با همین زمان در سال گذشته کاهش داشته است، افزود: آمار مجروحیت های حوادث ترافیکی استان چهارمحال و بختیاری حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مناسب سازی معابر، خیابان ها و جاده ها نقش مهمی در کاهش تصادفات و حوادث ترافیکی در سطح استان چهارمحال و بختیاری دارد همچنین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند از بروز حوادث و تصادفات جلوگیری کند.