پوشش سقف محدوده کاوش در معدن نمک چهرآباد زنجان بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان، یحیی رحمتی، در جمع مدیران شهرستان سلطانیه وجود جاده ترانزیت و اتوبان زنجان-قزوین در کنار راه دسترسی به شهر سلطانیه را از زیر ساخت های رشد و توسعه گردشگری سلطانیه توصیف کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار برای احیای چمن سلطانیه اشاره کرد و افزود: با حمایت های فرماندار شهرستان سلطانیه، احیای چمن تاریخی سلطانیه یکی از طرح های خوب و آینده دار در شهرستان سلطانیه خواهد بود.

رحمتی با اشاره به شیب مناسب و در حال رشد گردشگری در سلطانیه افزود: در سال ۹۱ میزان گردشگر خارجی در گنبد سلطانیه کمتر از هزار نفر بوده که این رقم در سال ۹۴ به بیش از پنج هزار نفر افزایش یافته و اگر زیر ساخت های گردشگری مناسب باشد این میزان گردشگر اسباب تبلیغات مثبت خواهند بود.

رویکرد دولت در حوزه گردشگری مثبت است

فرماندار شهرستان سلطانیه با ذکر این نکته که رویکرد دولت در حوزه گردشگری مثبت است، افزود: برای توسعه درآمدهای اقتصادی در شهرستان از همه ظرفیتها استفاده شود.

خالقی پیشنهاد کرد، خانه های گردشگری به منظور اقامت و اسکان گردشگران در شهر سلطانیه راه اندازی شود تا درآمدهای این بخش مستقیما به خانواده ها اختصاص یابد و در این راستا باید بستر سرمایه گذاری را برای مردم آماده کنیم و با راه اندازی و اطلاع رسانی از نحوه فعالیت خانه های گردشگری، رونق اقتصادی را در سلطانیه افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه با راه اندازی سایت اینترنتی برای این امر و درج اطلاعات خانه های گردشگری اعم از تصاویر خانه، امکانات موجود، نحوه رزرو و شماره های تماس امکان استفاده گردشگران را سهل تر می شود، تصریح کرد: به این منظور، کمیته اجرایی با مسولیت شهرداری، دبیری میراث فرهنگی و عضویت شورای شهر، بنیاد مسکن، اصناف و راه و شهرسازی تشکیل شود.

فرماندار شهرستان سلطانیه با بیان اینکه گردشگران فقط برای دیدن اماکن تاریخی سفر نمی کنند، متذکر شد: ارتباط با مردم نحوه برخورد مردم با مسافران نیز از اهداف گردشگران است و به منظور جذب بیشتر گردشگران از شیوه های جدید استفاده کرد.

پوشش سقف محدود کاوش در معدن نمک چهرآباد زنجان بازسازی شد

وزش طوفان شدید طی زمستان سال گذشته در محوطه معدن تاریخی نمک چهرآباد زنجان منجر به تخریب بخشی از سقف حفاظتی این معدن شد که با توجه به اهمیت این محوطه تاریخی با تامین اعتبار لازم بخش های آسیب دیده بازسازی شد.

طی این عملیات بازسازی، پوشش سقف محوطه کاوش در قالب چهار طبقه و مجموع هزار و ۲۰۰ متر مربع اجرا شد.

عملیات رفع خطر با اجرای «تراس‌بندی» در کوه مشرف به بخش کاوش نیز انجام شد. با اجرای عملیات تراس‌بندی در معدن از بروز رانش یا ریزش خاک از کوه مجاور به محدود کاوش‌های باستان‌شناسی، جلوگیری به عمل آمد و رنگ‌آمیزی سازه‌های فلزی و مهار کردن پایه‌ها با استفاده از قالب‌های بتونی سنگین وزن به انجام رسید.

کاوش‌های باستان‌شناسی در معدن تاریخی چهرآباد، طی سال آینده با حضور هیئت مشترک ایران و آلمان انجام خواهد شد.