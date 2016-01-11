عزت دین اسلام در نماز است/اقامه نماز اولویت همه نهادها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی در اجلاس نماز که پیش از ظهر امروز دوشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس به واسطه نماز به قرب الی الله رسیدند و از رذایل و منکرات بدور ماندند و اکنون بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب باید فریضه نماز به گونه‌ای در جامعه و نهادهای مختلف نهادینه شده باشد که نیازی به برگزاری جلسه در این خصوص نباشد.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه فریضه نماز را اولویت نخست همه در جامعه اسلامی دانست و افزود: ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه یکی از فعال ترین ستادهای کشور در این خصوص است و اقامه نماز جماعت در ادارات نیز قابل توجه است.

همتی اقامه نماز اول وقت و نیز جماعت را امر مورد تاکید پیامبر گرامی اسلامی(ص) دانست و ضمن سفارش این مهم به همگان افزود: بیشترین عملیات‌های دوران دفاع مقدس در دی و بهمن ماه انجام شد و در عملیات کربلای ۵ و ۴ اقامه نماز رزمندگان خلق حماسه‌ها را رقم زد.

وی بر بازنگری برگزاری اجلاس نماز تاکید کرد و افزود: در ادارات باید مدیران به اتفاق کارکنان در نمازهای جماعت شرکت کنند همچنانکه سرور و سالارشهیدان در آن بهبوبه جنگ برای برافراشتن پرچم دین و حفظ عزت دین اسلام قیام کرد.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه در پایان تاکید کرد: در جامعه اسلامی ما نماز باید حرف اول و آخر را بزند.