به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله عواطف رستمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برخی اقدامات شورای اسلامی شهر قم، ایمن سازی پارک‌ها را از دغدغه‌های اعضای این شورا دانست و اظهار داشت: با بروز حادثه‌ای که در دو بوستان قم اتفاق افتاد ما را بر آن داشت تا به ایمن‌سازی پارک‌ها و فضا‌های سبز اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه مبلغی حدود ۵ میلیارد تومان برای این امر تصویب شده و شهرداری موظف شد طی مناقصه‌ای، شرکتی را برای انجام این کار اتنخاب کند، افزود: نقاط ناایمن شناسایی شده و تا کنون بیش از ۳۲ بوستان در مناطق مختلق شهر در حال ایمن سازی هستند که به طور میانگین ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در خصوص حمل و نقل شهری نیز با توجه به اینکه از نبود زیرساخت در این زمینه رنج می‌بریم، تصریح کرد: ظرفیت اسمی مورد نیاز قم ۵۰۰ دستگاه اتوبوس است و اخیرا نیز ۵۰ دستگاه به ناوگان اتوبوس رانی اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد شورا در حل مشکلات حمل و نقل بحث فرهنگ سازی آن است، عنوان کرد: اتوبوس و تاکسی تنها مشکل حمل و نقل نیست بلکه اقدامات دیگری چون تملک خیابان‌ها، حل گره‌های ترافیکی شهر در راستای روان سازی حمل و نقل صورت می‌گیرد.

عواطف رستمی در ادامه به کمبود فضای پارکینگ در شهر پرداخت و گفت: پارگینگ‌های خوبی در سطح شهر قم چون پارکینگ زائر با یکهزار و ۸۲۰ فضای پارک و در پارکینگ شرقی حرم مطهر ۱۳۰۰ جای پارک وجود دارد اما کافی نسیت.

این عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: پارکینگ شهید کاظمی نیز در سال‌های آینده احداث خواهد شد که ظرفیت حدود ۳ هزار خودرو را دارد.

تجهیر به فیبر نوری می‌تواند به شهرداری کمک زیادی کند

وی تجهیر به فیبر نوری را یکی دیگر از اقدامات اشاره کرد و گفت: در این خصوص ۶۷ میلیارد ریال قرار داد بسته شده و این اقدام برای شهردای بسیار مفید خواهد بود.

عواطف رستمی همچنین تصریح کرد: کمیسیون حقوقی و نظارت شورا بسیار فعال عمل می‌کند و پرورنده‌های قبل از دوره چهارم را به جدیت در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه خدمات آتش نشانی در قم در حد استاندارد بین المللی پیش رفته است، گفت: تنها کمبود نردبانی وجود دارد که در این راستا نردبانی با مبلغ ۴ میلیارد ریال خریداری شده است.

وی در پایان در خصوص مشاوره رسانه‌ای که در شورا تصویب شده است، افزود: امکان دارد این موضوع منتفی بشود.