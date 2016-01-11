نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه های تشخیص طبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد پوپک رئیس نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی با بیان این خبر اظهار داشت: این کنگره با حضور چهره های علمی داخل و خارجی رشته علوم آزمایشگاهی و همچنین مشارکت دانشگاه ها، انجمن های علمی و مراکز تحقیقاتی برگزار می شود

وی هدف از برگزاری این کنگره را فراهم نمودن زمینه مناسب جهت هم اندیشی، تبادل اطلاعات ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش های مختلف و ارائه دانش به روز دانشمندان ، اساتید ، نخبگان ، همکاران و دانشجویان ایرانی و خارجی در رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی بالینی عنوان کرد و گفت: هر ساله در راستای گسترش خدمات آزمایشگاهی مطلوب به جامعه این کنگره برگزار می شود.

پوپک، محور های مورد بحث در این کنگره علمی را اخلاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی - اعتبار بخشی آزمایشگاه بالینی - اقتصاد و ارتقای خدمات آزمایشگاهی - آزمایشگاه و بیماریهای مزمن کلیه و بیماری های نقص ایمنی - آزمایشگاه و پژوهش های ایمونولوژی ، سرولوژی ، بیهوشی ، هماتولوژی و میکروبشناسی - آزمایشگاه و تست های بالین POCT - آزمایشگاه و طب انتقال خون، طب تولید مثل - آزمایشگاه و عفونت های فرصت طلب ویروسی - آزمایشگاه و نظام مراقبت ، بیمار های غیرواگیر و واگیر - آموزش علوم آزمایشگاهی تامین مسئول فنی - آینده پژوهی آزمایشگاه های بالینی - تشخیص های ملکولی در آزمایشگاه های بالینی - چالش های آزمایشگاهی در بیماری های غده فوق کلیه - مدیریت ریسک در آزمایشگاه، مدیریت فناوری تشخیص آزمایشگاهی IVD - نقش رهبری و مدیریت مبانی در آزمایشگاه بر شمرد.

وی خاطر نشان کرد: در چهاردهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی نیز با طرح مسائل جدید، بررسی و ارائه راهکارهای علمی و عملی پیرامون چالش ها و مسائل جامعه آزمایشگاهی و فراهم نمودن بستری برای معرفی تجهیزات روز دنیا پذیرای همکاران می باشیم و برای اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت کنگره به نشانی www.iqctehran.ir مراجعه نمایند.