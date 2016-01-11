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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۲

نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه های تشخیص طبی برگزار می شود

نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه های تشخیص طبی برگزار می شود

نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، بهار ۹۵ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد پوپک رئیس نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی با بیان این خبر اظهار داشت: این کنگره با حضور چهره های علمی داخل و خارجی رشته علوم آزمایشگاهی و همچنین مشارکت دانشگاه ها، انجمن های علمی و مراکز تحقیقاتی برگزار می شود

وی هدف از برگزاری این کنگره را فراهم نمودن زمینه مناسب جهت هم اندیشی، تبادل اطلاعات ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش های مختلف و ارائه دانش به روز دانشمندان ، اساتید ، نخبگان ، همکاران و دانشجویان ایرانی و خارجی در رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی بالینی عنوان کرد و گفت: هر ساله در راستای گسترش خدمات آزمایشگاهی مطلوب به جامعه این کنگره برگزار می شود.

پوپک، محور های مورد بحث در این کنگره علمی را اخلاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی - اعتبار بخشی آزمایشگاه بالینی - اقتصاد و ارتقای خدمات آزمایشگاهی - آزمایشگاه و بیماریهای مزمن کلیه و بیماری های نقص ایمنی - آزمایشگاه و پژوهش های ایمونولوژی ، سرولوژی ، بیهوشی ، هماتولوژی و میکروبشناسی - آزمایشگاه و تست های بالین POCT - آزمایشگاه و طب انتقال خون، طب تولید مثل - آزمایشگاه و عفونت های فرصت طلب ویروسی - آزمایشگاه و نظام مراقبت ، بیمار های غیرواگیر و واگیر - آموزش علوم آزمایشگاهی تامین مسئول فنی - آینده پژوهی آزمایشگاه های بالینی - تشخیص های ملکولی در آزمایشگاه های بالینی - چالش های آزمایشگاهی در بیماری های غده فوق کلیه - مدیریت ریسک در آزمایشگاه، مدیریت فناوری تشخیص آزمایشگاهی IVD - نقش رهبری و مدیریت مبانی در آزمایشگاه بر شمرد.

وی خاطر نشان کرد: در چهاردهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی نیز با طرح مسائل جدید، بررسی و ارائه راهکارهای علمی و عملی پیرامون چالش ها و مسائل جامعه آزمایشگاهی و فراهم نمودن بستری برای معرفی تجهیزات روز دنیا پذیرای همکاران می باشیم و برای اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت کنگره به نشانی www.iqctehran.ir مراجعه نمایند.    

کد مطلب 3022338
حبیب احسنی پور

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