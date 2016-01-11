به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیأت مدیره‌ مجمع صنفی ناشران موسیقی در دیدار با علی ترابی مدیرعامل انجمن موسیقی ایرانی زمینه های همکاری و تعامل این دو نهاد در جهت رفع مشکلات جاری و نیز همکاری در برگزاری رویدادهای موسیقایی را بررسی کردند.

در این جلسه که به میزبانی علی ترابی برگزار شد، اعضای هیأت مدیره‌ مجمع صنفی ناشران موسیقی متشکل از بابک چمن‌آرا، محسن رجب‌پور، امیرعباس ستایشگر، رامین صدیقی، مهدی کاشی موضوع برگزاری نمایشگاه آثار شنیداری تهران را مورد بررسی قرار دادند. این در حالی است که مشکل برگزاری کنسرت‌های شهرستان‌ها توسط بخش خصوصی و نقش شعب استانی انجمن‌های موسیقی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در این دیدار ضمن تأکید بر نقش سازنده‌ انجمن‌های استانی در کمک به شکل‌گیری رویدادهای هنری، اخذ هرگونه وجه نقد توسط انجمن‌های موسیقی در برگزاری کنسرت‌هایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شوند را غیرقانونی دانست.

وی توضیح داد: با پیگیری انجمن موسیقی و مساعدت معاونت هنری، بخشنامه‌ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دال بر غیرقانونی بودن اخذ وجه از بخش خصوصی به تمامی مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور ابلاغ شده است که می‌تواند در حل برخی مشکلات در بعضی از استان‌ها مشکل‌گشا باشد.

در پایان این جلسه بر لزوم همکاری تنگاتنگ این دو نهاد موسیقایی و نیز تداوم هم فکری‌های متقابل تأکید شد.