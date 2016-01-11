به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سفری که سرکیس نعوم روزنامه نگار مشهور لبنانی به ایران داشته و با شخصیتهای برجسته سیاسی و اجتماعی از آن جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حجه الاسلام شیخ علی کریمیان رئیس انجمن رادیو و تلویزیون های جهان اسلام و دیگر شخصیتهای اجتماعی از آن جمله هادی انصاری داشت.

وی پس از مراجعت به کشورش و بر اساس مشاهدات خود عنوان کرده است: مسئولان جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز تاسیس جمهوری اسلامی سعی می کردند کسانی که به تهران می آیند، به ویژه میهمانان کشورهای عربی و اسلامی را قانع کنند که ایده دینی – سیاسی ایران پیروز خواهد شد و این کشور توانایی های لازم برای تحقق این هدف را دارد و ایران در نهایت به یک دولت بزرگی نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان تبدیل خواهد شد و قادر خواهد بود که کشورهای جهان سوم مستضعف را به سوی خود جذب کند. در عرصه بین المللی ایران رقیب جدی ایالات متحده ای خواهد بود که از زمان فروپاشی شوروی سابق، ادعای رهبری جهان و تک قطبی بودن آن را دارد. بیشتر این میهمانان و کسانی که به ایران می آیند با این حرف ها قانع می شوند اولا به دلیل ایمانی که به ایران دارند و دوم اینکه با چشم خود دیدند که نخستین چالش نظام اسلامی ایران که از سوی عراق و صدام و با حمایت های همه جانبه آمریکایی و عربی، علیه این کشور به وجود آمد، اما شکست خورد.

وی افزوده است: دیگر اینکه این نظام توانست یک طرح منطقه ای گسترده ای را وضع کرده و اکثر محورهای آن را اجرا کند. در حالی که می دانیم تحولات نظامی و خشونت آمیز منطقه که از اواخر سال ۲۰۱۰ آغاز شد، شک و تردید های زیادی در تکمیل این طرح به وجود آورد و خیلی ها به این باور رسیدند که ایران باید یک نقش منطقه ای غیر فراگیر داشته باشد و از این طرح خود دست بردارد و این دو را با هم جایگزین کند. اما افراد منصفی که به ایران می آمدند می دیدند که تلاش های مختلفی در حال انجام است ولی به این باور نرسیده بودند که اهداف بلند پروازانه ایران قابل تحقق باشد.



این روزنامه نگار لبنانی در ادامه تصریح کرده است: در مورد کسانی که امروز به ایران می آیند، در مورد آن ها چه می توان گفت؟ دیدارکنندگان و صاحب نظران امروز و به ویژه کسانی که از نزدیک اوضاع منطقه و تحولات سخت آن و سیاست های بین المللی علیه کشورهای منطقه را دنبال می کنند، نتایج واقعی و تاحدی به دور از تغییرات جدی و مثبتی که در داخل ایران رخ داده، را برآورد می کنند. ایران اولا در آسودگی بیشتری به سر می برد و به دلیل دستاوردهایی که داشته، اعتماد بیشتری به خود دارد. این پیشرفت ها تنها نتیجه ایمان مطلق به ایدئولوژی و ولایت پرستی مردم ایران نیست بلکه به این دلیل است که در سطج جهانی نیز مسلمانان متاثر از این کشور هستند. از جمله این موفقیت ها توافق هسته ای با گروه ۵+۱ بود که آمریکا در میان این شش کشور با اهمیت تر و به لحاظ سیاسی، نظامی، تکنولوژی و اقتصادی، قدرتمندترین آنها بود و به این ترتیب ایران وارد لیست کشورهای هسته ای شد.



وی تأکید کرده است: از دیگر موفقیت ها می توان به ادامه تلاش این کشور در ساخت تاسیسات و زیرساخت های شهری و اقتصادی و ایجاد یک قدرت نظامی مهم اشاره کرد در حالی که تحریم های بین المللی و اروپایی و آمریکایی همچنان ادامه داشت. کسی که امروزه تهران را ببیند آن را یک پایتخت جدید با ساختمان ها، خیابان ها، میدان ها، هتل ها، رستوران ها و پل های جدیدش می ببیند. این بدان معنا نیست که ایران بر همه مشکلات اقتصادی و فقر و عقب ماندگی به ویژه در روستاها فائق آمده است یا به اختصاص اموال فراوانی به خارج از کشور به حساب داخل پایان داده است.



نعوم از دیگر دستاوردهای ایران را تشکیل یک دولت جدی و مدرن است دانسته و افزوده است: مسئولان ارشد این نظام به معنای واقعی کلمه مردان دولتی هستند و در همه مسائل حتی در موضوعاتی چون استقبال از میهمانان خارجی و هیئت های سیاسی و رسانه ای و اقتصادی هماهنگ عمل می کنند. در حالی که می دانیم آنها هر از چند گاهی وقایع نادرستی را متعمدانه مطرح می کنند تا سیاست خود را تاکید کنند(به عنوان مثال این سخن هیلاری کلینتون که آمریکا داعش را به وجود آورده است). رهبر انقلاب و ولی فقیه آن حضرت آیه الله خامنه ای بسیاری را غافلگیر کرد. ایشان به لحاظ قانونی و ایدئولوژی منبع اول تصمیم گیری در همه امور است. او تجربه عالی و حکمت و توانایی سیاسی بالایی در برخورد با مشکلات داخلی از خود نشان داد.



وی تصریح کرده است: با رفتارهای خود و با التزام به برگزاری انتخابات که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، جمهوری اسلامی را به عنوان یک کشور دموکرات مطرح کرد.