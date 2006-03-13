نوروز آييني معنوي است

حميد سبزواري شاعر ، در گفتگو با خبرنگار مهر، نوروز را آييني معنوي دانست و گفت: انسانهايي كه در پي معنا هستند، در يك جا متوقف نشده و به عقب بر نمي گردند، بلكه مسيري تكاملي را تا رسيدن به سر منزل مقصود طي مي كنند و نوروز بيش از هر آيين ديگري انسان را به كمال انساني مي رساند.

وي اسلام را ديني نوگرا معرفي كرد و افزود: نشاني از كهنه پرستي در مباني اسلام وجود ندارد و هرچه هست دعوت به انديشه و حياتي تازه از بين بردن كينه ها و كدورتها و دعوت به شادي و صفاي دروني است.

سبزواري به بي خبري كساني كه با برگزاري مراسم باستاني مخالف هستند، افزود: بعضي در پي كمرنگ كردن يك سنت باستاني هستند در حالي كه نمي دانند نوروز هيچ تعارضي با دين اسلام نداشته ندارد همان گونه كه نمي دانند نمي توان مردم را از آنچه با رگ و پوستشان در آميخته جدا كرد.

وي دعاي تحويل سال را خاص زماني محدود ندانست و گفت: اين دعا و امثال آن، نوعي طلب خير كردن از درگاه پروردگار است و هر روز و هر ساعت مي تواند خوانده شود و ويژه روز و ساعتي خاص نيست.

سبزواري نوروز را رستاخير طبيعت و ياد آور زندگي دوباره انسان ناميد و گفت: شاعران بسياري از در بهاريه هاي خود به اين موضوع اشاره و انسان را متوجه خداوند و روز معاد كرده ان، زيرا نوروز زماني است كه زمين آنچه در دل دارد را بيرون مي ريزد.