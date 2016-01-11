اعلام جزئیات مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: تمام داوطلبانی که برای مصاحبه مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سال ۹۴ این دانشگاه معرفی شده‌اند، ضروری است در ساعات اداری ضمن همراه داشتن مدارک لازم و بر اساس جدول زمانبندی به آدرس‌های اعلام شده مراجعه کنند.

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور یادآورشد: به دلیل محدویت زمانی موجود دراعلام نتایج، به همراه داشتن مدارک لازم در روز مصاحبه ضروری بوده و دریافت هیچ مدرکی در زمان دیگر امکان پذیر نخواهد بود و امتیاز داوطلب صرفا بر اساس مدارک دریافتی محاسبه خواهد شد

براساس این گزارش داوطلبان برای اطلاعات بیشتر می تواتند به سایت دانشگاه پیام نور به آدرس http://www.pnu.ac.ir مراجعه کنند.