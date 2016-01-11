امنیت بستر تکامل و ترقی جامعه است/ برخورد جدی با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار معاونان هماهنگ کننده و رؤسای تخصصی نیروی انتظامی کشور اظهار داشت: نظام اسلامی ایران توأم با معنویت است و تنها جنبه مادی ندارد.

وی با بیان اینکه شهر قم از ابتدا در ولایت‌مداری ممتاز بوده است، افزود: امام صادق(ع) می‌فرمایند «در آخرالزمان علم از نجف و کوفه برچیده شده و از قم برمی‌خیزد و صدای اسلام ناب از قم به تمام جهان می‌رسد».

استاد سطوح عالی حوزه، با اشاره به لزوم شناخت نعمت‌های خداوند افزود: در زمان کنونی نعمت بزرگ نظام ولایی در کشور حاکم است.

وی با اشاره به وجود نعمت بزرگ ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران، افزود: قبل از وجود ولایت فقیه در کشور، مردم دچار استبداد و سلطه‌گری بودند و در داخل کشور عده‌ای با عناوین سلطنتی زورگویی می‌کردند و تمام سرنوشت مردم به دست خان‌ها بود.

استقلال و آزادی از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند است

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه نابودی رژیم سلطنتی توسط امام خمینی(ره) از نعمت‌های بزرگ است، افزود: استقلال و آزادی که در جامعه کنونی حاکم است نیز یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند است.

وی بیان کرد: در اسلام حکومت از آن پیغمبر(ص)، بعد از پیغمبر(ص) متعلق به امام معصوم و در نبود امام معصوم، در اختیار ولی فقیه است.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه ۲۰ درصد از کشور عراق در اختیار داعش است، افزود: نبود ولی فقیه در کشور عراق پیشرفت این کشور را کند کرده است.

وی بیان کرد: خدمت‌گذاری در نیروی انتظامی خدمت به مردم است زیرا امنیت بستری برای ترقی و تکامل جامعه محسوب می‌شود.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه سلامت و امنیت دو نعمت بزرگ در جامعه است، افزود: خدمت پلیس امنیت مالی، ناموسی و جانی را در کشور فراهم آورده است.

تأکید بر برخورد جدی با قاچاق کالا

وی با انتقاد از مسئله قاچاق در ایران افزود: قاچاق کالا امری برخلاف اهداف نظام اسلامی است بنابرین باید با آن برخورد جدی شود.

استاد برجسته حوزه علمیه بیان کرد: خودباوری و شجاعت مردم ایران منجر به پیشرفت زیاد این کشور شده است که این امر یکی از ثمرات انقلاب است.

وی گفت: خوشبختانه افرادی متعهد به امام و اسلام در ایران به مردم خدمت‌ می‌کنند که این امری شایسته است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران روز به‌روز محرومان و مستضعفان جهان را بیدار‌تر می‌سازد، ادامه داد: گزینه نظامی ما برخورد با استکبار است.