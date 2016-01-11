خرید جرثقیل های سنگین آتش نشانی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در بررسی گزارش حسابرسی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ضمن تشکر از اقدامات آتش نشانان، تاکید کرد: اعتقاد دارم آتش نشان ضعف تجهیزات را با ایثار و از جان گذشتگی جبران می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهر تهران ۱۲۱ ایستگاه آتش نشانی دارد،‌ اظهار کرد:‌ بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران قرار است تعداد این ایستگاه‌ها تا پایان سال جاری به ۱۲۶ ایستگاه افزایش یابد که این کار با جدیت در حال انجام است. همچنین در حال حاضر سنگین ترین جرثقیل در اختیار آتش نشانی ظرفیت ۱۳۰ تنی دارد که خرید جرثقیل های ۳۵۰ و ۵۰۰ تنی در دستور کار قرار گرفته و انتظار می رود هرچه سریعتر نسبت به خرید این جرثقیل ها اقدام شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به عدم انعکاس برخی از اطلاعات به حسابرس، تاکید کرد: تا زمانی که این اطلاعات در اختیار شورا قرار نگیرد عملکرد سازمان ها قابل پذیرش نیست و نمی توان اطلاعات در تاریکی باشد و توقع داشت که در پایان حسابرسی تاییدیه شورا صادر شود که اگر چنین باشد، این اقدام یکی از خطاها و انحرافات شورا خواهد بود.

حافظی با اشاره به اینکه در حسابرسی سازمان آنش نشانی اعطای وام ۹/۱۲ میلیارد تومانی وجود دارد، گفت:‌ مشخص نیست که این مبلغ برای چه تعداد نفر بوده و سقف وام پرداختی چه میزان بوده است.