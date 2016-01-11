در ژاپن باید به مصاف قهرمانان برویم/فرصت اشتباه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، خوان سیچلو مربی تیم ملی والیبال کشورمان که برای دیدن و بررسی مسابقات حریفان ایران به برلین سفر کرد، پس از پایان مسابقات انتخابی المپیک در منطقه اروپا گفت: به عقیده من نتایج این مسابقات برای تیم ما اهمیت زیادی داشت.

وی با بیان اینکه نتایج این رقابتها مشخص کرد که در ژاپن باید به مصاف قهرمانان برویم، تصریح کرد: تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی ژاپن باید با لهستان قهرمان سال ۲۰۱۴ جهان، فرانسه قهرمان لیگ جهانی سال ۲۰۱۵ و ژاپن قهرمان سال ۲۰۱۵ آسیا و میزبان این رقابتها مسابقه دهد.

مربی تیم ملی والیبال با تاکید بر اینکه بازی‌های بسیار سختی پیش رو داریم، گفت: در مسابقات ژاپن نباید اشتباه کنیم زیرا دیگر فرصت جبران نخواهیم داشت. باید برای راه‌یابی به المپیک، بازی‌های قابل قبولی را به نمایش بگذاریم تا برای نخستین بار در المپیک حضور یابیم، رویدادی که لیاقت آن را داریم.

مسابقات والیبال انتخابی المپیک ۲۰۱۶ در منطقه اروپا شب گذشته با قهرمانی روسیه به پایان رسید تا این تیم سهمیه مستقیم المپیک را به دست آورد. تیم های فرانسه و لهستان نیز با کسب عنوان‌های دوم و سوم سهمیه حضور در مسابقات انتخابی ژاپن که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، به دست آوردند.