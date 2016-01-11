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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

۳۰۰۰ واحد مسکن مهر در قزوین افتتاح می شود

۳۰۰۰ واحد مسکن مهر در قزوین افتتاح می شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: با حضور معاون اول رئیس جمهور ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر در قزوین به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در این باره اظهار کرد: با پیگیری ها و هماهنگی های لازم  دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز ۶ بهمن ماه میهمان مردم ولایتمدار و شهید پرور استان خواهند بود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت و جایگاه ایشان در این سفر یک روزه برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر استان استفاده لازم را ببریم.

استاندار تصریح کرد: با توجه به برگزاری اجلاس سراسری نماز در ۶ بهمن ماه، دکتر جهانگیری  معاون اول رئیس  جمهور سخنران افتتاحیه این برنامه در استان نیز خواهند بود.

نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، افتتاح ۳ هزار واحد مسکن مهر، افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی تاکستان، کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس و بهره برداری از چند طرح تولیدی از جمله برنامه های معاون اول رئیس جمهور در سفر به استان قزوین است.

 

کد مطلب 3022366

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