۳۰۰۰ واحد مسکن مهر در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در این باره اظهار کرد: با پیگیری ها و هماهنگی های لازم دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز ۶ بهمن ماه میهمان مردم ولایتمدار و شهید پرور استان خواهند بود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت و جایگاه ایشان در این سفر یک روزه برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر استان استفاده لازم را ببریم.

استاندار تصریح کرد: با توجه به برگزاری اجلاس سراسری نماز در ۶ بهمن ماه، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سخنران افتتاحیه این برنامه در استان نیز خواهند بود.

نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، افتتاح ۳ هزار واحد مسکن مهر، افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی تاکستان، کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس و بهره برداری از چند طرح تولیدی از جمله برنامه های معاون اول رئیس جمهور در سفر به استان قزوین است.