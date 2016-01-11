دو هزار صفحه از اسناد قیام فدائیان اسلام منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی حقانی، رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در نشست خبری خود با بیان این خبر افزود: هم در حال حاضر و هم در همان دوران مبارزات و شهادت شهید نواب و گروه فدائیان اسلام تحرکاتی برای تحریف این حرکت و شخص نواب صورت گرفت در حالی که حرکت نواب و یارانش برای صیانت از اسلام و مذهب شیعی بود و به هیچ وجه نمی توان آنرا حرکتی تروریستی قلمداد و با رفتارهای کنونی تکفیریها مقایسه کرد.

به گفته وی شهید نواب از نخستین کسانی است که در عرصه مبارزه با رژیم صهیونیستی وارد شد و ۵ هزار نفر را برای حضور در فلسطین اشغالی و مبارزه با رژیم صهیونیستی ثبت نام کرد. بنا به تاکید حقانی نواب تلاش کرد تا با گفتگو و از مسیر علمی با انحرافات فرقه ای مبارزه کند و در نهایت وقتی با یک جمعیت متهاجم مواجه شد برخوردهایش شکل گیری به خود گرفت.

به گفته حقانی در این مراسم بزرگداشت قرار است از مجموعه ای ۴ جلدی از اسناد مربوط به شهید نواب و فدائیان اسلام که به همت گلسرخی گردآوری شده نیز رونمایی شود. این مجموعه شامل بیش از ۲ هزار صفحه سند است و در قطع رحلی منتشر خواهد شد. به باور وی در اختیار قرار گرفتن این اسناد می تواند به بسیاری از ابهامات و سوالات در این باره پاسخ دهد. همچنین در این مراسم از سکانس شهادت نواب و یارانش در سریال معمای شاه نیز رونمایی خواهد شد.

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران افزود: این مراسم بزرگداشت علاوه بر تهران در شهرهای گنبد، بهشهر، مشهد، اصفهان، تبریز و قائمشهر طی روزهای ۲۳ دی ماه تا اول بهمن ماه برگزار خواهد شد.

روز ۲۷ دی ماه مصادف با شهادت نواب علاوه بر برگزاری مراسمی در مرکز فرهنگی سید الشهدا در خیابان ۷ تیر مراسمی در مسجد امام حسین(ع) و با سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

شرکت در این مراسم ها برای عموم مردم آزاد است.