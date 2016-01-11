راه اندازی بند ویژه دوستداران کتاب در زندان مرکزی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس، مدیرکل زندان ها و امور تاميني و تربيتي فارس در حاشیه این بازدید مدیر کل کتابخانه های استان فارس از زندان با بیان اینکه در زندان های استان فارس ۱۷ کتابخانه فعالیت می کند گفت: در ۲۰ مرکز اصلاح و تربیت نیز کتابخانه ها فعالیت های خوبی دارند.

حشمت الله حیات الغیب از عضویت ۸۲۵۰ مددجو در کتابخانه های زندان های فارس خبر داد و گفت: این مددجویان می توانند از ۶۲ هزار عنوان کتاب استفاده کنند که البته این عناوین نیازمند نوسازی هستند تا کتاب های جدید به دست علاقمندان به کتاب برسد.

وی راه اندازی کتابخانه های سیار در همه اندرزگاه ها را خواستار شد و گفت: انس با کتاب و کتابخوانی در روحیه و اصلاح مددجویان نقش بسیار زیادی دارد و به همین دلیل اقدامات فرهنگی و تجهیز کتابخانه ها از اولویت های اداره کل زندان های فارس است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به برگزاری ۱۸۶ مسابقه کتابخوانی در یک سال اخیر، گفت: دراین مسابقات ۹۵۵۰ مددجو شرکت کرده اند که تاثیری جدی در اقدامات تربیتی و اصلاحی زندان داشته است.

مدیرکل زندان ها و امور تاميني و تربيتي فارس خواستار انعقاد تفاهم نامه ای با اداره کل کتابخانه های فارس برای بهبود وضعیت کتابخانه های زندان ها شد و گفت: آموزش صحافی و بازسازی کتاب ها، ایجاد کتابخانه های سیار، وجین و چینش اصولی کتاب ها و تقویت عناوین موجود از نظر کیفی، اقداماتی است که کتابخانه های زندان نیازمند آن است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس نیز در این بازدید، گفت: امروز گرچه از دیدن بسیاری از همنوعان و برادران دینی در محدودیت زندان دلگیر شدم اما مشاهده اقدامات فرهنگی در زندان شیراز و رونق کتابخانه های اندرزگاه ها و کانون اصلاح و تربیت شیراز یکی از زیباترین روزهای زندگی من و دوران مدیریتم را رقم زد.

محمدامین جعفری حسینی با بیان اینکه بسیاری از مددجویان ناخواسته گرفتار زندان می شوند گفت: برای کسانی که ناخواسته و به دلیل بدهی، ورشکستگی، تصادف و ... به زندان می افتند باید فضایی فراهم شود که جز محدودیت استفاده از فعالیت های اجتماعی خارج از زندان، دیگر احساس یاس و ناامیدی بر آن ها چیره نشود تا بتوانند در بازگشت از زندان به زندگی عادی خود برگردند، همچنین ایجاد بستری فرهنگی، افرادی نیز که عمدا مرتکب جرم شده اند را به راه صلاح نزدیک تر خواهد کرد.

وی از وجود کلاس های گلستان خوانی، روان درمانی، آموزش قرآن و فعالیت های هنری گسترده در دوره جدید مدیریت اداره کل زندان های فارس قدردانی و پیشنهاد داد: بندهای ویژه ای برای کسانی که در اقدامات فرهنگی خاص حضور جدی دارند همچون کتابخوانی با عنوان «دوستدار کتاب» راه اندازی شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس افزود: اگر اداره کل زندان های فارس زمینه خرید قفسه های ایستگاه های مطالعه را بر اساس ضوابط فراهم کند، به سرعت نسبت به تجهیز آن اقدام خواهد شد.

جعفری نیز از انعقاد تفاهم نامه استقبال و خاطرنشان کرد: کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی فارس به زودی از کتابخانه های زندان ها بازدید کرده تا برای رفع کمبودهای آن ها اقدامات لازم انجام شود.

وی گفت: نشست کتابخوان ویژه مددجویان زندان ها و کانون اصلاح و تربیت شیراز نیز به زودی برنامه ریزی و اجرا می شود؛ همچنین قفسه نشریات در اندرزگاه ها ایجاد خواهد شد تا به عناوین تازه نشریات دسترسی وجود داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس همچنین به رونق هنرهایی همچون معرق، منبت، مشبک، تابلو فرش، خیاطی و ... در کارگاه های زندان اشاره و ضمن خریداری یک تابلو منبت کاری شده از مددجوی هنرمند، تاکید کرد: برخی از آثار هنری خلق شده در این کارگاه ها در بیرون از زندان هم نظیر ندارد و مدیران و مسئولان همه ادارات باید از این آثار و ظرفیت های هنری برای هدایای سمینارها و مهمانان ادارات دستگاه های متبوع خود استفاده کنند تا مددجویان انگیزه بیشتری برای فعالیت های هنری پیدا کنند.

گفتنی است در حاشیه این بازدید، مددجویان ضمن بیان علایق خود در حوزه کتابخوانی و نشریات، از کتاب های مورد علاقه خود را نام بردند تا برای کتابخانه زندان تهیه شود.