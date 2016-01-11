به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (دوشنبه) که در راس هیاتی با هدف تعمیق روابط دو جانبه در پاسخ به دعوت رسمی همتای سوری خود وارد دمشق شد درجمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم منطقه نمی پذیرند که عربستان مواضعی در جهت منافع صهیونیست ها و آمریکا داشته باشد، حمایت عربستان از تروریست، شرارت و خشونت در حافظه تاریخی مردم مسلمان منطقه خواهد ماند و قضاوت و داوری علیه عربستان در جهان اسلام همچنان ادامه خواهد داشت.

رحمانی فضلی با ابراز امیدواری از اینکه خداوند یاری کند تا این فتنه عظیم، انشقاق، درگیری و اختلاف در دنیای اسلام حل شود و عوامل استکبار به سزای اعمال خود برسند، اضافه کرد: دنیای اسلام این موضع گیری ها و اختلاف فکنی ها را نخواهد بخشید و تاریخ نشان داده است که مسیر حق، عقلانیت و حل مسایل مردم نتیجه بخش خواهد بود و بقیه موارد دچار اخلال و شکست خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز عربستان و هم پیمانانش در سوریه، عراق و یمن طراحی ها و برنامه هایی بی ثمر دارند و با بحران های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه هستند و حتی در داخل عربستان هم این موضع گیری های سعودی ها را قبول ندارند، تصریح کرد: عدم توفیق و شکست ها منجر به برخی تصمیم های عجولانه نابخردانه عربستان شده که هیچ سودی ندارد و ما امیدواریم که هر چه زودتر متوجه این اشتباه خود شده و آن را اصلاح کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه عربستان جایگاه خود را در جهان اسلام از دست داده است و رژیم آل سعود هم‌اکنون یک رژیم متزلزل در میان کشورهای اسلامی تبدیل شده است، گفت: آل سعود در این چند سال خسارت‌های بسیار زیادی به جهان اسلام وارد کرد تا بتواند مزدوری خود را به رژیم صهیونیستی و آمریکا ثابت کند، اما مردم در کشورهای مختلف جهان اسلام مقابل سیاست‌های آل سعود ایستادند و نقشه‌های آل سعود، آمریکا و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند.



وی با بیان اینکه عربستان خیال کرده بود تروریست‌ها در عرض دو ماه، سوریه را اشغال می‌کنند و در یمن نیز گمان می‌کرد به مدت دو هفته می‌تواند بر این کشور تسلط یابد، افزود: سیاست‌های آل سعود در عراق، سوریه، یمن و جای‌جای جهان اسلام که محور مقاومت در آن وجود دارد، شکست خورده است و مردم جهان اسلام نیز از آل سعود متنفرند.

وزیر کشور گفت: با توجه به این شکست‌ها و هزینه‌های گزافی که عربستان صرف تروریست‌پروری و تأمین سلاح و مهمات تروریست‌ها می کند، به شدت عصبانی شده است و در عصبانیت خود دست و پا می زند.

وی تصریح کرد: همه می‌دانند پیروزی با محور مقاومت و مردمی است که در جهان اسلام مقابل سیاست‌های تروریستی رژیم صهیونیستی، امریکا و آل سعود ایستاده‌اند.

رحمانی فضلی درباره اهداف سفرش به دمشق گفت: این سفر در پاسخ به دعوت همتای سوری صورت گرفته است و تلاش خواهیم کرد تا کمیته اجرایی در چارچوب توافق های امضا شده در سال گذشته، فعال شود.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: همکاری های آموزشی، توازن اطلاعات، مبارزه با قاچاق انسان و مسایل امنیتی از جمله مواردی است که در دستور کار برنامه های این سفر قرار دارد.

وی افزود: ملاقات ها و دیدارهایی را با دوستان سوری خواهم داشت تا به لطف خدا منجر به تقویت روابط و مناسبات دو کشور و تامین منافع ملت های ایران و سوریه شود.

رحمانی فضلی امروز با محمد الشعار وزیر کشور و وائل الحلقی نخست وزیر سوریه دیدار و گفت و گو خواهد کرد.