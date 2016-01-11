سه میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق در منطقه زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان، دادخدا اعتصامی اظهار داشت: کشفیات فرآورده های نفتی در این مدت در مقایسه با سال قبل آن ۸۸ درصد رشد داشته است.

وی گفت: بیشترین میزان فرآورده های مکشوفه در این مدت در منطقه نفتی زاهدان را نفت گاز با دو میلیون و ۴۲۳ هزارو ۶۲۶ هزار لیتر تشکیل می دهد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان ادامه داد: بنزین با ۲۴۲هزارو ۳۰۰لیتر و نفت سفید با ۲۵۴ هزارو ۷۸۱ لیتر میزان کمتری از فرآورده های نفتی مکشوفه رابه خود اختصاص داده است.

اعتصامی افزود: کشف این حجم وسیع فرآورده های نفتی در منطقه زاهدان صرف نظر از تلاش های شبانه روزی نیروی نظامی و انتظامی حکایت از خروج گسترده و غیر قانونی این فرآورده ها از مرزهای جنوب شرق کشور دارد.

وی بیان کرد: تفاوت قیمت فرآورده های نفتی در دوسوی مرزها، وسوسه کسب سود سرشار، عدم وجود زیرساختهای مولد و اشتغالزا در سیستان و بلوچستان باعث شده تا سودجویان این فرآورده ها با استفاده از شگرد های مختلف سعی درقاچاق انواع مواد سوختی داشته باشند.

اعتصامی اجرای طرح تحویل سوخت براساس پیمایش، بازدید سرزده از مصرف کنندگان سوخت با همکاری سازمانهای متولی، اجرای طرح کدینگ کارتهای هوشمند سوخت به منظور جلوگیری از سوختگیری کارتهای مهاجر و کنترل باک کامیون های ترانزیت درپایانه های مرزی را بخش از تلاش های منطقه زاهدان در راستای اجرای سیاست های کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان در کاهش قاچاق سوخت در سالهای اخیر ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان به سبب وسعت زیاد دارای دو شرکت پخش فرآورده های نفتی چابهار و زاهدان است.