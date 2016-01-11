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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی:

۵۰۰ بیمار زمینگیر تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی هستند

۵۰۰ بیمار زمینگیر تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی هستند

تبریز - معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی گفت: ۵۰۰ بیمار زمینگیر در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد سیار ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد بیمار زمینگیر ۳۴۰ نفر سالمند و ۱۲۸ نفر از این بیماران سالمند زمینگیر تحت حمایت کمیته امداد استان مرد و بقیه زن هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این نهاد برای نگهداری بیماران زمینگیر در منزل ماهانه یک میلیون ریال به آنان مساعدت می کند و این بیماران علاوه بر دریافت  مستمری ماهانه، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی این نهاد نیز قرار گرفته اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: كميته امداد امام خميني (ره) از بدو تشكيل تاکنون و مطابق اساسنامه مصوب ارائه خدمات درماني و بیمه ای به مددجويان تحت پوشش را در ی ماموريت هاي محوله خود قرارداده است.

کد مطلب 3022380

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