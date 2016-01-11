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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

هواشناسی اعلام کرد؛

یخبندان نقاط مرکزی سیستان و بلوچستان را در بر می گیرد

یخبندان نقاط مرکزی سیستان و بلوچستان را در بر می گیرد

زاهدان-اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان هشدار داد که از امشب با ورود جریانات شمالی، یخبندان مناطق مرکزی استان را در بر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان، در این اطلاعیه خبری آمده است که با ورود جریانات شمالی از یکشنبه شب به سیستان و بلوچستان در نواحی شمالی، مرکزی و نوار شرقی ضمن وزش باد در پاره ای نقاط گرد و خاک و کاهش محسوس دما تا ۱۰ درجه رخ می دهد.

این اطلاعیه می افزاید: یخبندان شبانه تا روز سه شنبه در مناطق ذکر شده تداوم دارد، همچنین با ورود سامانه بارشی به استان امروز نیز مانند روز گذشته در نواحی شمالی، جنوبی و برخی نقاط مرکزی بارش پراکنده باران گاهی رعد و برق و تندباد پیش بینی می شود.

اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان یاد آور می شود: سراوان و زاهدان در شبانه روز گذشته با حداقل هشت درجه سانتی گراد سردترین شهرهای سیستان و بلوچستان و راسک و میرجاوه با حداکثر ۲۸ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان و کشور بودند.

کد مطلب 3022387

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