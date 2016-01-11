محدوده میدان بهارستان پیاده راه نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی با بیان اینکه یکی از طرح های خوبی که چندی است در دستور کار سازمان زیباسازی قرار دارد بحث پیرایش و حذف زوائد بصری در شهر تهران است، افزود: این کار سال گذشته در محور خیابان انقلاب از ابتدای خیابان جمالزاده تا چهارراه ولیعصر(عج) انجام شد که ساماندهی کانال های کولر، تابلوهای نابسامان، تابلوهای مغازه ها و بناهای تخریب شده انجام شد. همچنین ساماندهی کرکره مغازه ها، مرمت بناهای شاخص، یکسان سازی، حذف زوائد بر روی جداره های ساختمان ها، آرام سازی و پیرایش انجام گرفته است.

وی با توجه به تاکید شهردار تهران بر توجه به بافت تاریخی در منطقه ۱۲ و ساماندهی میدان بهارستان اظهارکرد: بعد از اتمام میدان انقلاب، طی ۳ ماه گذشته در میدان بهارستان برداشت های میدانی از انجام شده، به طوری که ساماندهی تمامی بناها و مغازه ها و همچنین ابنیه این میدان قدیمی تهران را آغاز کرده ایم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در نظر داریم اطراف میدان بهارستان و خیابان مصطفی خمینی تا سرچشمه از هر دو طرف را همانند میدان انقلاب ساماندهی کنیم، خاطرنشان کرد: از زمان آغاز این پروژه در میدان بهارستان به مدت یک سال دور و اطراف میدان و جداره ها تا سرچشمه ساماندهی خواهد شد. همچنین ساماندهی و پیرایش این میدان از محل وزارت ارشاد تا سرچشمه اواخر سال ۹۵ به پایان می رسد.

عبداللهی با بیان اینکه برنامه ای برای پیاده راه سازی در میدان بهارستان نداریم، افزود: در صورت موافقت و ارایه مجوز معاونت های شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک و همچنین فنی عمران کف سازی و سنگ فرش کردن میدان بهارستان انجام می پذیرد چراکه این موضوع منوط به تصویب این معاونت هاست اما به هر صورت میدان بهارستان پیاده راه نمی شود.