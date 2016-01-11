عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۲۴ عملیات آتش نشانی طی ۴۸ ساعت گذشته در قم انجام شد که شامل ۱۵ مورد ایمن سازی، چهار عملیات حریق و چهار عملیات نجات می‌شود.

وی گفت: ایمن سازی انجام گرفته شامل واژگونی تریلی، واژگونی خودروی نیسان، واژگونی خودروی پرشیا که همگی با نشت سوخت همراه بود، چهار مورد محبوس شدن کودک داخل اتاق، ‌ سه مورد بازگشایی درب خودرو و منزل، ریزش آوار روی خودرو، احتمال افتادن تیر چراغ برق، گیرکردن شخص داخل بالابر، ۲ مورد قطع آژیر و رهاسازی گربه می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: حریق‌های به وقوع پیوسته طی ۴۸ ساعت گذشته شامل حریق منزل، حریق خودرو، حریق مغازه و حریق انبار ضایعات و نجات‌های انجام شده شامل چهار مورد گیر کردن در آسانسور می‌شود.

وی در خصوص عملیات‌های انجام گرفته از ابتدای سال تاکنون افزود: هزار و ۶۹۶ مورد عملیات اطفا حریق و ۲ هزار و ۳۷۵ مورد عملیات ایمن سازی و نجات طی سال‌جاری در قم انجام شده است.

جعفری بیان کرد: هدف اصلی سازمان آتش نشانی مباحث آموزشی و پیشگیری است که در این خصوص بیش از پنج هزار و ۸۶۰ نفر ساعت آموزش ارائه شده و از بیش از ۱۳۳ بوستان در سطح شهر بازدید ایمنی به عمل آمده است.