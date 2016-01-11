توزیع کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، مهرداد جهاندیده در این اظهار داشت: صدور کارت رفاه اجتماعی ایرانیان برای همه اقشاری که بتوانند از در آمدهای ماهانه خود اقساط پرداخت کنند، به تدریج انجام می شود.

وی افزود: صدور کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی کارگران و افراد بخش خصوصی که حق بیمه را به تامین اجتماعی واریز می کنند در اولویت هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: صدور کارت رفاه اجتماعی ایرانیان برای کارکنان دولت در صورت تمایل سایر وزارتخانه ها مشمول این طرح قرار می گیرند.

جهاندیده افزود: متقاضیان می توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۴۲۲ درخواست خود را برای دریافت کارت اعلام کنند.

وی هزینه ثبت نام از متقاضیان برای صدور کارت را ۲۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: هزینه صدور کارت رفاه اجتماعی ایرانیان در بانک رفاه اخذ می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت یا میزان تخصیص وام معادل چهار برابر حقوق هرماه فرد است، بیان کرد: تعاونی های سراسر کشور، فروشگاه های زنجیره ای رفاه، اتکا، شهروند، سپه، امکان، اسکات و فرهنگیان ازجمله فروشگاه های پذیرنده طرح هستند.

وی یاد آور شد: متقاضیان واجد شرایط می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه www.samanehrefah.ir مراجعه کنند.