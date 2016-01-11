سامانه سيمفای كلانشهرها در هفته هوای پاک به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز یازدهمین نشست مدیران ستادهای معاینه فنی کلانشهرها با حضور معاون شهردار تهران و نمایندگان وزارت کشور در محل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران برگزار شد.

جعفرپور در این جلسه با اشاره به اینکه اکنون کلانشهرهای مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، اهواز به این سامانه متصل نشده اند، گفت: برخی کلانشهرها من جمله اصفهان اعلام کردند این سامانه را قبول ندارند و در صورت اتصال به این سامانه وزارت کشور باید مسئولیت معاینه فنی را به عهده بگیرد.

وی تصریح کرد: در صورت اتصال به سامانه سیمفا معتقدیم برچسب ها باید از سامانه سیمفا تولید شود و هرگونه برچسبی خارج از سیستم جعلی و غیرقانونی محسوب شود.

مدیرکل دفتر حمل ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تاکید کرد: در هفته هوای پاک سامانه سیمفا برای کلانشهرها نیز آغاز به کار خواهد کرد و پس از آن هرنوع برچسب خارج از این سیستم غیرقانونی تلقی می شود.

وی از کلانشهرها خواست طی مدت زمان ١٠ روزهمسان سازی دستگاه ها با سامانه را انجام دهند تا نرم افزار واسط دستگاه ها در مراکز نصب شود.

جعفرپور با اشاره به الزام معاینه فنی موتورسیکلت ها هم گفت: اکنون تنها تهران مرکز معاینه فنی موتورسیکلت دارد و انتظار داریم طی زمان بندی فشرده معاینه فنی موتورسیکلت ها نیز در کلانشهرها صورت گیرد.

وی از تدوین لایحه کاهش سن معاینه فنی خبر داد و گفت: این لایحه به زودی به هیات دولت و سپس نهایتاً ١٠ اسفند ماه به مجلس ارائه می شود.