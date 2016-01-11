استفاده از ۶۰۰۰ نیروی آموزش و پرورش در شعب اخذ رای کرج

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج، که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد، از کسب رتبه نخست شورای آموزش و پرورش این کلان‌شهر در میان شهرستان های استان البرز خبر داد و گفت: با توجه به ارزیابی های انجام شده در استان و انعکاس آن به وزارت آموزش و پرورش و وزارت، که بر مبنای برگزاری منظم جلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه انجام شده، شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج به عنوان شورای نمونه استان البرز انتخاب شده است.

وی در ادامه به وظیفه مهم شورای آموزش و پرورش در توسعه امور تربیتی و آموزشی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: شورای آموزش پرورش، نهادی تصمیم گیر و تصمیم ساز است که بر اساس قوانین و مقررات کشور و آموزش و پرورش، وظایف سنگینی بر عهده دارد.

ایرانی در ادامه این نشست با اشاره به حضور گسترده داوطلبان عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح کشور گفت: استقبال گسترده داوطلبان انتخابات در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حجم کار نیروهای ستاد انتخابات، هیئت اجرایی و هیات نظارت را بسیار زیاد کرد با توجه به حساسیت صلاحیت ها در چارچوب قانون و در ظرف زمانی مشخص شده در تقویم انتخاباتی، وظیفه سنگینی بر دوش ستاد انتخابات و هیات های اجرایی و نظارت است.

فرماندار کرج افزود: حضور پررنگ اقشار مختلف مردم و مشارکت بی سابقه داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور، از یک سو نشان دهنده نشاط در عرصه سیاسی کشور و امیدواری مردم برای حرکت کشور به سوی پیشرفت و توسعه است.

تبلیغات زودهنگام کاندیداها رصد می شود

ایرانی اضافه کرد: از سوی دیگر، حجم بالای داوطلبان، مسئولیت هیئت های اجرایی و نظارت و دستگاه های مرجع استعلام را در احراز صلاحیت های داوطلبان انتخابات به شدت بالا برده است و دقت بسیار زیاد مجریان انتخابات به خصوص در بخش احراز صلاحیت ها توسط هیات نظارت را می طلبد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به استفاده از توان و امکانات ادارات، بانک ها و شهرداری ها و شرکت های دولتی در برگزاری انتخابات تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، همه دستگاه ها موظفند در صورت نیاز، امکانات و نیروهای خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند. بنابراین هرگونه عدم همکاری، به معنای تخلف از قانون تلقی شده و مدیران اداراتی که به هر علت همکاری نداشته باشند قطعاً بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

ایرانی گفت: با توجه به بازدیدهایی که از شعب اخذ رای در دوره های قبلی انتخابات انجام شده است، تصمیماتی در هیئت اجرایی برای افزایش یا کاهش تعداد شعب در برخی محلات گرفته شده است و طی چند روز آتی، هیئت اجرایی، در خصوص تعداد و محل شعب اخذ رای تصمیمات نهایی را اتخاذ می کند پس از آن انتخاب نیروهای مورد نیاز در شعب اخذ رای، بر اساس تجربه قبلی و نداشتن شائبه تخلف انتخاباتی در دوره های قبل انجام می گیرد.

وی در ادامه به خودداری نامزدهای انتخابات از تبلیغات پیش از موعد تاکید کرد و گفت: کاندیداها باید مراقب باشند که از قانون عدول نکرده و در زمان مقرر نسبت به تبلیغات اقدام کنند.

فرماندار کرج افزود: مردم و مسئولان، رفتار کاندیداها در ایام انتخابات را مورد قضاوت قرار می دهند و بدن شک، کسانی که به قانون احترام نمی گذارند نمی توانند به عنوان نماینده مردم در راس هرم قانونگذاری کشور قرار بگیرند.

استفاده از مدارس غیرانتفاعی کرج برای برگزاری انتخابات

رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج خاطرنشان کرد: همه نامزدهای انتخاباتی بدانند که تبلیغات پیش از موعد کاندیداها، مورد رصد مسئولان مربوطه قرار می گیرد و تخلف انتخاباتی محسوب می شود با متخلفان برخورد قانونی می شود و با هماهنگی که با شهرداری کرج شهرهای اقماری صورت گرفته است، محل هایی را برای نصب اقلام تبلیغاتی آماده کرده در اختیار همه داوطلبان قرار خواهیم داد تا ان شاء الله در آن مکان ها تبلیغات خود را انجام دهند و از تبلیغ در مکانهای خصوصی بدون اطلاع مالک، و تبلیغات در اماکن دولتی جداً خودداری کنند و این موارد عیناً در مواد ۵۶ به بعد قانون انتخابات مرد توجه قرار گرفته و تخلف از آن ۳ تا ۳۰ روز حبس خواهد داشت.

ایرانی گفت: آموزش و پرورش با در اختیارگذاردن نیروهای خود همواره نقش موثری در برگزاری انتخابات داشته و نیروهای پاک، صادق و امانتدار آموزش و پرورش، در برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه دولت را یاری خواهند کرد.

وی افزود: آموزش و پرورش در زمان برگزاری انتخابات، با در اختیار قرار دادن فضای مدارس، برای استقرار شعب اخذ رای و همکاری خوب نیروهای خدوم خود همواره کمک شایانی در برگزاری انتخابات می کند.

ایرانی در ادامه به استفاده از ۶ هزار نیروی آموزش و پرورش در شعب اخذ رای اشاره کرد و گفت: بر اساس هماهنگی های انجام شده با آموزش و پرورش، از هرکدام از چهار ناحیه آموزش و پرورش ۱۵۰۰ نفر از بهترین نیروها که دارای شاخصه صداقت، امانتداری و بیطرفی هستند، برای همکاری در شعب اخذ رای استفاده خواهد شد.

فرماندار کرج گفت: با توجه به ضرورت آموزش نیروهای فعال در شعب اخذ رای، باید معرفی نیروها توسط آموزش و پرورش و سایر دستگاه های اجرایی در اسرع وقت انجام پذیرد تا در زمان معین دوره های آموزشی لازم برای آنها اجرا شود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج در پایان به ضرورت همکاری مدیران مدارس برای استقرار شعب اشاره کرد و تاکید کرد: در برخی محلات که فضای مدارس دولتی برای استقرار شعب اخذ رای مناسب نباشد، از مدارس غیرانتفاعی استفاده خواهد شد باید مدیران این مدارس نیز همکاری لازم را با ستاد انتخابات داشته باشند و امکانات مورد نیاز را در اختیار این ستاد قرار دهند.