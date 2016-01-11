حرکت آندرانیک تیموریان به سمت استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، جدایی آندرانیک تیموریان از ام صلال که همزمان شده با نقل و انتقالات ایران و البته جریان‌های سیاسی موجود که عقد قرارداد با تیم‌های عربی را با بازیکنان ایرانی سخت‌تر از قبل کرده در واقع پروسه و پروژه‌ای است که می‌تواند منجر به پیوند دوباره تیموریان با استقلال شود و شاید جالب باشد بدانید که پالس‌های مثبت آن فعلا رد و بدل شده است.

پرویز مظلومی البته پیش از این گفته بود که تیموریان را نمی‌خواهد و البته هستند مدیرانی در باشگاه استقلال که به آتش این استراتژی هیزم می‌ریزند اما به هر حال با توجه به استقلالی بودن تیموریان‌ها و با توجه به اینکه سرژیک تیموریان - مدیر برنامه های آندرانیک - امروز اعلام کرد که استقلال خانه آندو است و هر گاه این تیم وی را بخواهد او برمی گردد، این پروسه می‌رود تا شکل دیگری به خود بگیرد به ویژه آنکه پرویز مظلومی دو پلی میکر خود «ریوالدو و کرار»را از دست داده و هنوز باشگاه استقلال نتوانسته جانشینی برای این دو بازیکن به مظلومی بدهد و اتفاقا تیموریان آقای پاس گل جام ملت ها تا روزی بود که تیم ملی در استرالیا حضور داشت.

تیموریان پیش از این دراستقلال و تیم ملی ایران، به عنوان بازیساز بازی کرده و اتفاقا هم استقلال و هم تیم ملی از پاس‌ها و سانترهای بیرون پای این بازیکن استفاده‌های زیادی برده‌اند تا جایی که تیموریان که با دستور کی‌روش در تیم ملی و در جام ملت های آسیا جلوتر از قبل بازی می‌کرد با سه پاس گل عالی کارکرد.

در واقع استقلالی که به دنبال هافبک بازی ساز می‌گردد می‌تواند از تیموریان در این پست استفاده کند اما نکته اینجاست که آندو تیموریان هم از این قرارداد سود می‌برد و این تنها استقلال نیست که این انتقال برایش خوب است.

تیموریان با وجود آنکه سال گذشته یک میلیارد تومان از قراردادش را بخشید و پس از درگیری با برخی لیدرهای این تیم از استقلال رفت، با این وجود برای بازگشت به اوج فوتبالش بهتر است رابطه اش با این تیم را ترمیم کند. در واقع آندو که در خانواده‌ای کاملا استقلالی به دنیای فوتبال معرفی شده و از تیم جوانان استقلال رشد کرده بود نمی‌تواند به این موضوع بی توجه باشد.

او حالا می‌تواند با کم کردن دستمزدش «پیش ازاین هم یک میلیارد به استقلال بخشیده بود» در استقلال بی پول، کار را ادامه بدهد به ویژه آنکه رابطه او با پرویز مظلومی برخلاف رابطه‌اش با امیر قلعه نوعی و برخی لیدرها خوب است و پیش از این با مظلومی هم در بخشی از ۴ برد پی‌درپی بر پرسپولیس حضور داشته و هم قهرمان جام حذفی شده است. اوج کار او با پرویز مظلومی برد سه برصفر وی مقابل پرسپولیس در جام حذفی بود که در آن دیدار یک پاس گل فوق العاده به شریفات داد.

در واقع بستر در استقلال فراهم است و علاوه بر نیاز استقلال، شاید تیموریان هم به این قرارداد برای بازگشت به اوج نیاز دارد. او البته شاید بتواند به سپاهان، یا سایپا هم پاسخ مثبت بدهد اما با توجه به اینکه پول خوبی از ام صلال گرفته احتمال پیوستنش به استقلال بیشتر از دیگران است.

استقلالی که تاکنون گران‌ترین تیم لیگ بوده هم نمی تواند برای خرید یک پلی میکر زیاد هزینه کند، به این ترتیب شاید این قرارداد همانقدر که دور به نظر می‌رسد نزدیک هم باشد. البته به شرط آنکه مظلومی به این استدلال برسد و تیموریان هم دستمزد کمتری از قیمت اصلی خود بخواهد.