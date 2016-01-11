به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا امروز در نشست تخصصی همایش بانکداری الکترونیک گفت: ایجاد بازار بدهی های دولت برای برقراری یک وضعیت مناسب در مدیریت بدهی ها به طور قطع در برنامه ششم توسعه دنبال خواهد شد. ایجاد بازار بدهی ها کمک خواهد کرد که وضعیت نابسامان فعلی، سامان گرفته و وضعیتی مطلوب در این زمینه حاکم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه داشتن بدهی برای دولت‌ها مضر نیست، افزود: بدهی ها برای دولت‌ها یک ظرفیتی است که باید از آن استفاده کنند؛ بدهی و بدهکار بودن به تنهایی مضر نیست بلکه چیزی که برای اقتصاد ضرر دارد، بدهکار بد بودن است.

وی خاطرنشان کرد: بدهکار خوش حساب بودن این امکان را به ما می دهد که از ظرفیت ها بتوان در جهت تحقق اهداف استفاده کرد. رقم بدهی های دولت چندان بالا نیست که مشکل زا باشد، آنچه سبب مشکل شده نابسامانی بدهی ها است. سامان دادن این وضعیت از اهداف در برنامه ششم توسعه کشور است.

طیب نیا امروز اعلام کرد که طبق برآوردهای انجام شده، مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به بخش های مختلف، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی شرکت ملی نفت به میزان ۵۵ میلیارد دلار است.