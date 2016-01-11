به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسینی گفت: در این دوره کارگاه‌های تخصصی مهمی در خصوص آلودگی هوا برگزار می شود که بعضی از آن ها برای نخستین بار در کشور به اجرا در خواهد آمد.

به گفته دبیر چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، حسین قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و محمد باقر قالیباف شهردار تهران از سخنرانان مدعو این همایش هستند. همچنین رحمت الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران، امیر حکمی، استاد دانشگاه کارلتون و کوهی ساتو، نماینده ارشد آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) به ترتیب از سخنرانان مراسم افتتاحیه این همایش خواهند بود.

او افزود: در طول دو روز همایش در مجموع شش عنوان کارگاه تشکیل خواهد شد. در روز نخست کارگاه آنالیز حساسیت پیشرفته مدل های فتوشیمیایی پراکنش آلودگی هوا: استفاده در مطالعات اثرات بهداشتی و سلامت توسط دکتر امیر حکمی، کارگاه اندازه گیری آلایندگی واقعی در حال رانندگی منابع متحرک به روش اندازه گیری همراه توسط کارستن ماتیس، کارگاه بررسی تاثیرات آلودگی هوا بر بیماری های ریوی، مزمن، غیرواگیردار و تغییرات ژنتیکی توسط دکتر آهنگری، پروفسور پیتر گهر، دکتر یونسیان و دکتر کلیشادی برگزار می شود. حسینی ادامه داد: در روز دوم همایش آلودگی هوا و صدا نیز کارگاه اثرات ذرات فوق ریز بر سلامتی و سم زدایی اگزوز دیزل توسط فیلتر های جاذب دوده: تئوری و کاربردی توسط دکتر آقای ولکر هنسل، دکتر آندرس مایر، پروفسور پیتر گهر، آقای ولگر شیلکوم و آقای حسین ایزانلو، کارگاه مدلسازی آلودگی هوا و ذرات معلق با استفاده از مدل WRF-Chem توسط دکتر غلامعلی هوشیاری پور و کارگاه نقش و تاثیر و چگونگی اطلاع رسانی آلودگی هوا بر مبنای شبکه ایستگاه های پایش توسط خانم کارین لجر -شرکت ایر پریف فرانسه- برپا خواهد شد.

شرکت کنندگان این همایش با توجه به رویکرد تخصصی و آموزشی آن، پیش از این از طریق سایت همایش به نشانی http://aqm.sharif.ir// برای حضور در همایش و کارگاه ها ثبت نام کرده‌‎اند. مجموعه مقالات همایش نیز مانند ادوار گذشته به صورت یک مجلد و لوح فشرده شامل مجموعه مقالات منتشر می شود.