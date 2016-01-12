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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

فیلم گفتگوی ابراهیم فیاض در برنامه جیوگی؛

ازدواج در حال تبدیل شدن به «ضد ارزش» است

ازدواج در حال تبدیل شدن به «ضد ارزش» است

ابراهیم فیاض در گفتگویی که در برنامه جیوگی داشت گفت: در ایران با تسلط منطق سرمایه، سن ازدواج و آمار طلاق افزایش پیدا کرده و ازدواج آرام آرام در حال تبدیل شدن به «ضد ارزش» است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی سرمایه اصل باشد، که در سرمایه داری چنین است، تشکیل خانواده به خاطر هزینه هایی که در پی دارد، از نظر اقتصادی سود ندارد. در تاریخ غرب هم مشاهده می کنیم که هرچه بیشتر سرمایه و سرمایه داری محوریت پیدا کرد، خانواده نیز به همین نسبت ضعیف تر شد؛ از خانواده گسترده به خانواده هسته ای و از بین رفتن خویشاوندی در غرب. این اتفاق مشخصاً بعد از انقلاب صنعتی در ۱۸۴۵ و انقلاب جنسی در ۱۹۰۴ رخ داد و جریان روشنفکری در ایران معمولاً این تأثیرات صنعتی شدن بر خانواده را بایکوت می کند. 

در ایران نیز به نسبت با تسلط منطق سرمایه، سن ازدواج و آمار طلاق افزایش پیدا کرده است و ازدواج آرام آرام در حال تبدیل شدن به «ضد ارزش» است! پیامدهای این اتفاق، از بین رفتن سرمایه های اجتماعی در جامعه، کاهش لذت جنسی و شادی درونی افراد و نهایتاً از خود بیگانگی افراد جامعه است. 

این گفتگو ۱۴ دی ۹۴ در برنامه جیوگی از شبکه دو سیما پخش شده است.  

کد مطلب 3022409
سارا فرجی

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