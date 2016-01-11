اعتیاد اولین آسیب اجتماعی در چهار شهرستان اردبیل است

خسرو امیدوار بعدازظهر دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی پیمایش آسیب‌های اجتماعی در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته اعتیاد در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، پارس‌آباد و مشگین شهر به‌عنوان اولین آسیب است.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد سه آسیب اول اجتماعی در اردبیل به ترتیب اعتیاد، طلاق و خشونت خانگی است و در خلخال نیز ردیف آسیب‌ها اعتیاد، طلاق و فقر است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان وضعیت آسیب‌ها در پارس‌آباد را اعتیاد، طلاق و مهاجرت عنوان کرد و بیان داشت: در مشگین شهر اعتیاد، بیکاری و کودک‌آزاری سه آسیب اول جدی است.

به گفته امیدوار در شهرستان گرمی طلاق، اعتیاد و روابط نامشروع به‌عنوان سه آسیب اول شناخته شده و در کوثر نیز طلاق، اعتیاد و بیکاری رصد شده است.

وی با تأکید به اینکه آسیب اجتماعی در مناطق مختلف متغیر بوده و حتی مقابله با آن در مناطق مختلف باید متفاوت باشد، اضافه کرد: در هر شهرستان یک آسیب فراوانی بالایی دارد و بهزیستی بر اساس میزان فراوانی اقدام به پیشگیری و مداخله می‌کند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان متذکر شد: حتی در مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز تلاش بر این است از مناسب‌ترین شیوه استفاده شود.