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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

معاون امور اجتماعی بهزیستی اردبیل به مهر خبر داد؛

اعتیاد اولین آسیب اجتماعی در چهار شهرستان اردبیل است

اعتیاد اولین آسیب اجتماعی در چهار شهرستان اردبیل است

اردبیل – معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اردبیل گفت: بر اساس مطالعات جامع آسیب‌های اجتماعی در شش شهرستان مشخص شد اعتیاد به‌عنوان اولین آسیب اجتماعی در چهار شهرستان است.

خسرو امیدوار بعدازظهر دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی پیمایش آسیب‌های اجتماعی در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته اعتیاد در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، پارس‌آباد و مشگین شهر به‌عنوان اولین آسیب است.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد سه آسیب اول اجتماعی در اردبیل به ترتیب اعتیاد، طلاق و خشونت خانگی است و در خلخال نیز ردیف آسیب‌ها اعتیاد، طلاق و فقر است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان وضعیت آسیب‌ها در پارس‌آباد را اعتیاد، طلاق و مهاجرت عنوان کرد و بیان داشت: در مشگین شهر اعتیاد، بیکاری و کودک‌آزاری سه آسیب اول جدی است.

به گفته امیدوار در شهرستان گرمی طلاق، اعتیاد و روابط نامشروع به‌عنوان سه آسیب اول شناخته شده و در کوثر نیز طلاق، اعتیاد و بیکاری رصد شده است.

وی با تأکید به اینکه آسیب اجتماعی در مناطق مختلف متغیر بوده و حتی مقابله با آن در مناطق مختلف باید متفاوت باشد، اضافه کرد: در هر شهرستان یک آسیب فراوانی بالایی دارد و بهزیستی بر اساس میزان فراوانی اقدام به پیشگیری و مداخله می‌کند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان متذکر شد: حتی در مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز تلاش بر این است از مناسب‌ترین شیوه استفاده شود.

کد مطلب 3022410
محمد میرزایی ناطق

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