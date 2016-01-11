تحقیقات برای حل معمای جسد زن بی سر/ پلیس در تعقیب قاتلان

به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۹ صبح امروز خبر قتل زن ۳۵ سالهای و مجروح شدن پسر ۸ سالهاش توسط مأموران کلانتری ۱۲۸ تهراننو به بازپرس کشیک قتل اعلام شد.
با حضور قاضی ایلخانی بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران در محل حادثه، در خیابان ۱۷ شهریور محدوده خیابان مرتضوی واقع شده بود، مشخص شد زنی ۳۵ ساله توسط قاتل سر بریده شده و پسر ۸ ساله وی نیز که با ضربات چاقو مجروح شده بود توسط اهالی ساختمان به بیمارستان منتقل شده است.
با بررسی بیشتر در صحنه وقوع جرم مشخص شد، مقتول و پسرش در زیرزمین خانه محل حادثه میهمان بودهاند و ظاهرا از صاحب این خانه خواسته بودند که منزلش را برای ساعاتی در اختیار آنها قرار دهند که گویا صاحبخانه چند بار با آنها تماس داشته و به این دلیل که مقتول تلفن صاحبخانه را جواب نمیداده است، صاحبخانه به این موضوع شک میکند و در برگشت به خانهاش با جسد این زن و پسر ۸ ساله روبهرو شد.
جسد زن به پزشکی قانونی منتقل شده است و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این حادثه ادامه دارد.
نظر شما