رئیس جمهور عسلویه را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح دوشنبه وارد فرودگاه عسلویه شد و مورد استقبال مسئولان استان بوشهر و وزیر و مدیران صنعت نفت قرار گرفت.

رئیس جمهور با حضور در منطقه ویژه پارس، فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را افتتاح کرد و دقایقی قبل، عسلویه را به مقصد تهران ترک کرد.

طرح فازهای ۱۵و۱۶ به عنوان اولین پروژه پارس جنوبی است که علاوه بر انجام بخش مهندسی آن كه به عنوان طراحی مبنا در ساخت سایر پروژه‌های پالایشگاهی این حوزه در نظر گرفته شده است، تمامی مراحل عملیات اجرایی بخش های ساخت، نصب و راه‌اندازی این طرح نیز با مدیریت ایرانی انجام گرفته است.

هدف از ساخت و اجرای این طرح، تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین به منظور تامین سوخت مورد نیاز كشور به ویژه در حوزه مصارف خانگی، تجاری، صنعتی، همچنین تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی برای عرضه به صنایع پالایشگاهی با كاربری تولید سوخت و فرآورده‌های با ارزش و ۴۰۰ تن گوگرد برای صادرات به بازارهای جهانی است.

از دیگر محصولات پالایشگاه این فاز، در این فاز تولید سالانه یک میلیون و ۵۰ تن گاز مایع LPG (پروپان و بوتان) برای صادرات و یک میلیون تن گاز اتان است كه این حجم از تولیدات در راستای تامین خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی به ویژه مجتمع های پتروشیمی واقع شده در مسیر خط لوله اتیلن غرب و نیز واحدهای طراحی شده در قطب دوم پتروشیمی های عسلویه اختصاص خواهد یافت.