حضور ۶۳ هزار و ۵۸ رای اولی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ذکاء اسدی اظهار کرد: در استان کرمان ۶۳ هزار و ۵۸ رای اولی حضور دارند که می توانند در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.

وی بیان داشت: از دیروز ۲۰ دی ماه ۹۴ رسیدگی به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر درباره صلاحیت تمام داوطلبان به استناد ماده ۵۲ قانون انتخابات و تبصره های ذیل آن و اعلام به فرمانداری مربوطه توسط هیئت نظارت استان آغاز شده است و این روند به مدت هفت روز ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه همه برای حفظ و اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنند و شرکت همگان در انتخابات موجب تقویت نظام، تامین ماندگاری آن، باقی ماندن کشور در حصار امنیت کامل و بالارفتن اعتبار و ابهت ملت است، عنوان کرد: با توجه به تاکید معظم له بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، انشاالله عملکرد هیئت های اجرایی و نظارت به گونه ای باشد که اعتماد عمومی جلب شود و این امر موجب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد.