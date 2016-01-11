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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

رئیس‌ستادانتخابات‌کرمان‌خبر داد:

حضور ۶۳ هزار و ۵۸ رای اولی در استان کرمان

حضور ۶۳ هزار و ۵۸ رای اولی در استان کرمان

کرمان - رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: ۶۳ هزار و ۵۸ رای اولی در استان کرمان می توانند در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ذکاء اسدی اظهار کرد: در استان کرمان ۶۳ هزار و ۵۸ رای اولی حضور دارند که می توانند در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.

وی بیان داشت: از دیروز ۲۰ دی ماه ۹۴ رسیدگی به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر درباره صلاحیت تمام داوطلبان به استناد ماده ۵۲ قانون انتخابات و تبصره های ذیل آن و اعلام به فرمانداری مربوطه توسط هیئت نظارت استان آغاز شده است و این روند به مدت هفت روز ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه همه برای حفظ و اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنند و شرکت همگان در انتخابات موجب تقویت نظام، تامین ماندگاری آن، باقی ماندن کشور در حصار امنیت کامل و بالارفتن اعتبار و ابهت ملت است، عنوان کرد: با توجه به تاکید معظم له بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، انشاالله عملکرد هیئت های اجرایی و نظارت به گونه ای باشد که اعتماد عمومی جلب شود و این امر موجب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد.

کد مطلب 3022418

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