پاسخ مدیرعامل تامین اجتماعی به نامه سعید مرتضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش با اشاره به اظهارات اخیر و انتشار نامه ۲۰ صفحه‌ای سعید مرتضوی گفت: آقای مرتضوی بر اساس قانون از مناصب قبلی و دولتی خود برکنار شده و بطور طبیعی فرصت کافی برای نامه‌نگاری داشته و می‌توانند هرچه بخواهند بگویند و بنویسند ولی بنده در سازمان تأمین اجتماعی اولویت مهمتری برای خدمت به بیمه شدگان و اجرای امور سازمان دارم و حقیقتاً خیلی فرصت ندارم که هر بار به ادعاهای کذب ایشان پاسخ بدهم.

وی اظهار داشت: با توجه به حاشیه سازی‌های اخیر آقای مرتضوی، برای رفع شبهات و حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و مصالح بیمه شدگان و بازنشستگان عزیز، مدیران سازمان در زمان مقتضی به ادعاهای کذب ایشان در خصوص چگونگی خرید سهام ذوب آهن، عدم صدور کیفرخواست و همین طور نحوه معامله با بابک زنجانی و اجرای مصوبات دولت قبل در رابطه با پرداخت به داروخانه‌ها پاسخ خواهند داد.

نوربخش با تأکید بر اعتماد و اعتقاد خود به دستگاه قضائی کشور اظهار داشت: ما در سازمان تأمین اجتماعی تنها به دنبال اجرای عدالت و صیانت از حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان هستیم و به رغم ادعای ایشان مبنی بر صادر شدن قرار منع تعقیب در مورد پرونده بابک زنجانی، این پرونده را تا حصول نتیجه نهایی و اجرای عدالت دنبال می‌کنیم. در همین رابطه از هفته گذشته تیم حقوقی سازمان تأمین اجتماعی را نیز تقویت کرده‌ایم تا از منافع بیمه شدگان سازمان دفاع بهتر و قوی تری صورت گیرد.

درخواست از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های قضایی سازمان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی خبر داد و گفت: اخیراً نامه‌ای به آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه نوشته و از ایشان درخواست کرده‌ام که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون تأمین اجتماعی و قانون تحقیق و تفحص که بر رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های قضایی سازمان تأکید دارد، پرونده وی نیز سریع‌تر بررسی شود.

موضوع پرداخت دو هزار میلیارد تومان بابت رد دین دولت به سازمان کذب است

نوربخش اظهار داشت: در یک مورد در ارتباط با سهام ذوب آهن عرض کنم که علیرغم مسائل مطرح شده از سوی ایشان که دو هزار میلیارد تومان بابت رد دین دولت به سازمان داده شده است، این موضوع کذب است و در حال حاضر سازمان در حال بازپرداخت بدهی‌های مربوط به خرید سهام این شرکت در زمان مدیریت وی است.

از وارد شدن به فضاهای سیاسی در رابطه با پرونده مدیرعامل سابق سازمان پرهیز کردیم

وی گفت: طی ۲ سال گذشته سعی ما بر این بود که ضمن پیگیری روال قانونی و تلاش برای استیفای حقوق سازمان، از وارد شدن به فضاهای سیاسی و رسانه‌ای در رابطه با پرونده مدیرعامل سابق سازمان پرهیز کنیم اما کماکان در روزها و هفته‌های اخیر شاهد قوت گرفتن جنجال آفرینی و اقدامات تخریبی وی علیه سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

نوربخش ادامه داد: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای روشنگری و مشخص شدن حقیقت و همچنین ماندگاری در تاریخ جواب ایشان را در حد ضرورت خواهند داد.

در دوره مدیریت مرتضوی به اعتبار سازمان به عنوان یک سازمان بیمه گر اجتماعی خدشه وارد شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن اظهار تأسف از تخلفات صورت گرفته در دوره گذشته بر اساس کیفرخواست دادستان و تحقیق و تفحص، گفت: در دوره مدیریت ایشان مسائل اقتصادی فراوانی برای سازمان ایجاد شده و به اعتبار سازمان به عنوان یک سازمان بیمه گر اجتماعی خدشه وارد شده است.

نوربخش گفت: اینکه مدیرعامل بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور در اتاق خود دوربین مخفی کار گذاشته و از یک ارباب رجوع! فیلم مخفی گرفته و این فیلم توسط رئیس دولت وقت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شود، چه معنایی دارد؟

وی ادامه داد: بدیهی است با فرآیندهایی از این دست اعتماد میان سازمان و شرکای اجتماعی‌اش مخدوش می‌گردد که خسارت این قبیل اقدامات قابل جبران نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه عواقب ضربه زدن به اعتماد میان سازمان و بیمه شدگان و مستمری بگیران، بسیار بیشتر از مسائل اقتصادی مطرح شده است، گفت: مهمترین تولید یک سازمان بیمه گر امنیت اجتماعی است و در دوره تصدی ایشان علاوه بر موارد فوق الذکر اتفاقاتی روی داد که امنیت اجتماعی را به چالش کشید.

سعید مرتضوی دوازدهم دی ماه جاری با انتشار نامه ای سرگشاده، اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و نتیجه این تحقیق و تفحص را زیر سوال برد. در این نامه با بیان اینکه «درخصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده» از شکایت خود از محجوب و ربیعی به دلیل بیان این مطلب خبر داده و نوشته که برای محجوب و ربیعی درباره شکایت مرتضوی، قرار منع تعقیب صادر شده و دادگاه، سخنان این دو نفر را جرم تشخیص نداده است.